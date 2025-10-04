WhatsApp

Mato Grosso do Sul

Com 194 atletas, delegação de MS viaja domingo para disputar os JEB´s em Uberlândia

Entre os dias 5 e 28 de outubro, a cidade de Uberlândia (MG) será palco dos JEB’s (Jogos Escolares Brasileiros), uma das maiores competições estuda...

04/10/2025 06h10
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Entre os dias 5 e 28 de outubro, a cidade de Uberlândia (MG) será palco dos JEB’s (Jogos Escolares Brasileiros), uma das maiores competições estudantis do país, que reunirá estudantes-atletas de 12 a 14 anos de todos os estados do Brasil. Mato Grosso do Sul marcará presença com uma delegação formada por 260 integrantes, entre atletas, técnicos e dirigentes, representando 25 municípios.

Os 194 estudantes-atletas sul-mato-grossenses disputarão 17 modalidades ao longo do evento, divididas em três blocos de competições. No primeiro bloco, que inicia em 5 de outubro, entram em ação os competidores de natação, badminton, vôlei de praia, futsal, voleibol e tênis de mesa. Já a partir do dia 12, será a vez das equipes de ciclismo, ginástica rítmica, taekwondo, atletismo e judô. O terceiro e último bloco, com início em 19 de outubro, encerrará a participação do estado nas modalidades de basquetebol, ginástica artística, karatê, wrestling, handebol e xadrez.

A delegação de MS é organizada e coordenada pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Reconhecidos nacionalmente como celeiro de talentos, os JEB’s têm histórico de revelar atletas que mais tarde alcançam destaque em competições nacionais e internacionais. Além das disputas esportivas, o evento é considerado uma grande escola de valores, promovendo disciplina, respeito, trabalho em equipe e integração entre jovens de todas as regiões do Brasil.

“Muitos dos grandes nomes do esporte nacional começaram exatamente nos Jogos Escolares. E eu tenho certeza de que, entre esses meninos e meninas que estão embarcando para Uberlândia, estão os futuros campeões que vão representar Mato Grosso do Sul e, quem sabe, o Brasil nas maiores competições do mundo”, destacou o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez.

A diretora de Políticas de Formação Esportiva, Karina Pereira Quaini, reforça o caráter educativo da competição. “Os Jogos são uma grande escola de valores. Nossos jovens atletas aprendem, na prática, disciplina, respeito e trabalho em equipe, além de viverem uma experiência única de integração com estudantes de todos os cantos do Brasil”, frisa.

Os atletas receberão os kits esportivos oficiais da delegação sul-mato-grossense. A entrega será realizada nesta quinta-feira, 2 de outubro, às 9h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, (Auditório Rubens Corrêa) localizado na Rua 26 de Agosto, 453, Centro, em Campo Grande.

Bel Manvailer, Comunicação Setesc

