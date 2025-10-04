Mato Grosso do Sul apresenta balanço quadrimestral e reforça compromisso com a transparência na saúde

Investimentos incluem vigilância epidemiológica, regionalização dos serviços, fortalecimento da atenção básica e modernização de hospitais e laboratórios

O Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), apresentou nesta semana na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2025. O ato, essencial para garantir transparência na aplicação dos recursos públicos, reforça o compromisso da gestão em oferecer serviços de saúde de qualidade à população. Entre maio e agosto, foram investidos R$ 826 milhões em ações e serviços de saúde, sendo 82,54% do total provenientes do próprio Estado.

Conforme o balanço apresentado, os investimentos realizados no 2º quadrimestre contemplaram diferentes áreas da saúde. A SES priorizou o fortalecimento da vigilância em saúde, a expansão da tecnologia e da regionalização, o aumento do acesso e da resolutividade na atenção primária e o avanço em obras e modernização da rede assistencial. O intuito é garantir acesso e melhorar as estruturas de atendimento à população.

>Secretária adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone

A secretária adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, destacou que as ações realizadas pela SES se concentraram em melhorar a qualidade dos serviços prestados, por meio de medidas de controle, monitoramento, capacitação e educação permanente, qualificando os profissionais, investindo em equipamentos e na infraestrutura hospitalar.

“Nossas diretrizes estão voltadas para a qualidade, para a transparência e para a gestão eficiente. E isso só é possível porque atuamos em parceria com os municípios. Trabalhamos de forma articulada, intersetorial e integrada, o que se reflete em conquistas importantes, como o enfrentamento das arboviroses, o destaque nacional em cobertura vacinal e a redução da gravidez na adolescência”, afirmou Maymone.

No período, a SES promoveu avanços significativos em áreas complementares à assistência direta. No âmbito da saúde bucal, foram adquiridas unidades odontológicas móveis e realizados cursos de capacitação voltados à qualificação dos profissionais. Em relação à infraestrutura, estão em andamento importantes obras, como a ampliação do Hospital Regional de Dourados, a reforma do Hemocentro e a construção dos Centros de Verificação de Óbitos em Campo Grande e Dourados. Com o objetivo de fortalecer a rede de atendimento, o Estado realizou a entrega de novas ambulâncias, veículos e equipamentos hospitalares, contribuindo para a ampliação da capacidade de resposta em diferentes regiões.

A audiência pública para prestação de contas do relatório detalhado do segundo quadrimestre de 2025 foi coordenada pelo deputado estadual Lucas de Lima, presidente da Comissão de Saúde da Alems.

>Deputado estadual, Lucas de Lima

O deputado ressaltou durante a audiência que a saúde é uma das maiores prioridades da população e que, por isso, cabe ao Parlamento exercer o papel de fiscalizar, cobrar, mas também dialogar e construir soluções em conjunto com o Executivo.

“Reforço que a Comissão de Saúde seguirá atenta e vigilante na busca por uma saúde pública de qualidade para todos os sul-mato-grossenses. Saúde não é favor, é direito constitucional, e os relatórios apresentados mostram claramente onde estão sendo aplicados os recursos — sejam federais, estaduais ou municipais. Essa prestação de contas é um exemplo de transparência e respeito com a sociedade”, enfatizou.

O Governo do Estado, entre os meses de maio e agosto, empenhou R$ 954,8 milhões em recursos para a área da Saúde. Desse total, R$ 917,9 milhões foram liquidados e R$ 826,9 milhões efetivamente pagos.

A maior parte dos valores desembolsados é proveniente do Tesouro Estadual, que respondeu por R$ 683,3 milhões dos pagamentos realizados.

Já os recursos federais somaram mais de R$ 143 milhões, sendo:

R$ 115,4 milhões repassados por meio do Fundo a Fundo (13,96%);

R$ 6,4 milhões destinados ao piso da enfermagem (0,78%);

R$ 349,9 mil provenientes de convênios (0,04%); e

R$ 21,2 milhões de outras fontes vinculadas à Saúde (2,57%).

Confira a apresentação completa do relatório detalhado:

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2025

