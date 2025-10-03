WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Câmara

Comissão aprova mais clareza em lei sobre formação de cuidadores de pessoas idosas

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

03/10/2025 21h21
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3367/25, que explicita, na Política Nacional de Cuidados , a obrigação do poder público de promover ações de formação, capacitação e qualificação continuadas voltadas a cuidadores de pessoas idosas, sejam eles profissionais remunerados ou voluntários.

Para tanto, a proposta estabelece a articulação de União, estados e municípios na formulação de diretrizes específicas de capacitação de cuidadores, considerando as especificidades do envelhecimento e a valorização do cuidado e ainda a integração entre saúde, assistência social e educação.

O relator, deputado Coronel Meira (PL-PE), recomendou a aprovação da proposta, do deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES). Meira considerou que a consolidação de uma rede de cuidados qualificada e contínua é essencial para garantir a dignidade, a autonomia e a qualidade de vida dos idosos.

“O projeto reforça a prioridade de proteção da pessoa idosa e contribui para a efetivação das políticas públicas voltadas ao envelhecimento”, afirmou. “Além disso, as ações previstas valorizam o trabalho dos cuidadores remunerados, ao mesmo tempo em que reduzem a sobrecarga de familiares que assumem o cuidado de idosos, muitas vezes sem o preparo adequado”, acrescentou.

Por fim, o relator disse que a proposição dá visibilidade ao trabalho do cuidado, historicamente subvalorizado no Brasil, apesar de sua importância para a inclusão na sociedade de pessoas com algum nível de dependência.

Próximos passos
O projeto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, precisa ser aprovado pelos deputados e pelos senadores.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova tratamento distinto a universitário com mandato em entidade estudantil
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova educação financeira para atletas
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão de Segurança Pública debate presença do crime organizado no sistema financeiro
Nioaque, MS
Atualizado às 23h08
23°
Tempo nublado Máxima: 31° - Mínima: 21°
23°

Sensação

1.35 km/h

Vento

63%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 hora Síndrome de rett: debatedores apoiam mês de conscientização sobre a doença
Há 1 hora PGR envia ao STF parecer contrário a mandato remoto no Congresso
Há 1 hora CSP vota sustação do decreto sobre uso de força por agentes de segurança
Há 3 horas Comissão aprova tratamento distinto a universitário com mandato em entidade estudantil
Há 3 horas Comissão aprova mais clareza em lei sobre formação de cuidadores de pessoas idosas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 9 horas Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência
2
Há 5 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque
3
Há 6 dias STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
4
Há 6 dias Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
5
Há 6 dias INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados