Polícia Civil - MS

Polícia Civil esclarece feminicídio e captura suspeito em Bela Vista

A Polícia Civil, através da Delegacia de Bela Vista esclareceu o feminicídio que vitimou Ana Taniely Gonzaga de Lima, ocorrido no dia 13 de setembr...

03/10/2025 20h16
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, através da Delegacia de Bela Vista esclareceu o feminicídio que vitimou Ana Taniely Gonzaga de Lima, ocorrido no dia 13 de setembro de 2025, no bairro Espírito Santo, e capturou nesta sexta-feira (03) o principal suspeito do crime.

De acordo com as investigações, a vítima havia se relacionado com o investigado por cerca de seis meses. No final de agosto, Ana Taniely decidiu encerrar o relacionamento e não quis retornar para a residência do suspeito. Inconformado, ele passou a insistir no reatamento, chegando a enviar mensagens para a mãe da vítima na véspera do crime, pedindo que a convencesse a voltar.

Na manhã de 13 de setembro, diante da recusa da vítima, o suspeito dirigiu-se ao local onde Ana Taniely estava acompanhada de outra pessoa. Segundo apurado, ele teria agredido o homem e, em seguida, atacado Ana com golpes de faca e também utilizando um pedaço de madeira, causando sua morte. Logo após o crime, fugiu em uma motocicleta.

Nesta sexta-feira, a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva contra o investigado, que foi localizado em posse da motocicleta utilizada no dia do crime, já reconhecida por testemunhas, além de munições e de uma faca que ele afirmou usar em trabalhos rurais, mas que pode ter sido empregada no crime.

A prisão representa um passo decisivo para a responsabilização do suspeito e reforça o compromisso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul no combate à violência contra a mulher e na defesa da vida.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

