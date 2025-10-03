Comissão debate andamento das obras do aeroporto do Guarujá (SP)

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (8) para discutir o andamento das obras do Aeroporto Civil Metropolitano do Guarujá (SP). A reunião será realizada no plenário 11, às 9 horas.

O início das operações do terminal está previsto para o primeiro semestre de 2026.

O debate atende a pedido da deputada Rosana Valle (PL-SP). Ela afirma que a audiência é uma oportunidade para que a população da Baixada Santista acompanhe os desdobramentos das obras, compreenda os desafios e cobre soluções das autoridades competentes.

“Promover um debate sobre a homologação e operação do aeroporto é fundamental para garantir que os recursos públicos destinados ao projeto estejam sendo aplicados com eficiência e responsabilidade”, afirma Rosana Valle.