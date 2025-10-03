Lia Nogueira participa da abertura do 13º Encontro Estadual de Bombeiras Militares

A deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) participou, nesta quinta-feira (2), da solenidade de abertura do 13º Encontro Estadual de Bombeiras Militares, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS). O evento reuniu autoridades civis e militares, destacando o espaço cada vez maior ocupado pelas mulheres dentro da corporação.

Durante sua fala, a parlamentar destacou a relevância de reconhecer e valorizar a atuação feminina em diferentes áreas da sociedade. “Vivemos um momento em que precisamos falar sobre o protagonismo feminino. Somos apenas três deputadas em um universo de 24 parlamentares estaduais. Isso é uma conquista, mas ainda estamos muito aquém do que podemos. A presença de mulheres no Corpo de Bombeiros mostra que estamos caminhando pelo caminho certo”, ressaltou Lia.

Com mais de 20 anos de experiência no jornalismo, Lia Nogueira lembrou da admiração que sempre teve pelo trabalho dos bombeiros. “É uma das profissões mais dignas que existem, porque envolve literalmente doar a própria vida para salvar a vida do próximo. E quando vemos mulheres ocupando este espaço, percebemos que, além da força e da coragem, elas trazem consigo a sensibilidade uma característica tão nossa, que nos permite olhar o outro com o coração”, afirmou.

A deputada também aproveitou o momento para reforçar sua luta contra a violência de gênero, lembrando que Mato Grosso do Sul ainda apresenta índices preocupantes.

“Infelizmente, somos o segundo estado brasileiro em número de casos de violência contra a mulher. Precisamos falar sobre isso e não podemos silenciar. Combatemos o machismo estrutural com participação, com mulheres ocupando espaços de poder e decisão. O nosso lugar é onde quisermos estar, construindo uma sociedade mais justa e igualitária”, defendeu.

Lia destacou que cada passo dado hoje fortalece o futuro. “Quando uma mulher conquista espaço, todas nós avançamos juntas. E ao ver tantas bombeiras reunidas, percebo que estamos semeando esperança, coragem e igualdade. Esse é o legado que quero ajudar a construir um Estado onde todas as mulheres tenham voz, respeito e oportunidade de brilhar”, concluiu.