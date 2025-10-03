WhatsApp

Esportes

Audiência do Brasileirão Feminino tem alta de 41% na TV Brasil e RNCP

Em 2025, a televisão mostrou 130 horas de jogo e 170 gols diversos

03/10/2025 18h02
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Rafael Ribeiro/CBF
© Rafael Ribeiro/CBF

As emoções da finalíssima do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1, que consagrou o Corinthians como campeão da temporada, chegaram a alcançar 228.697 telespectadores em todo o país. Com a participação do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, o alcance individual foi 152.039 e a audiência média domiciliar de 0,13. Em 2024, a final marcou média de 0,11 com alcance de 121.776 indivíduos.

Os números são da Kantar Ibope Media e levam em conta a transmissão realizada pela TV Brasil e pela Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) no dia 14 de setembro.

Na RNCP, a final foi transmitida por 11 das 13 emissoras monitoradas e marcou média de 0,12, considerando o jogo e a cobertura pré e pós-transmissão. Em 2024, nove emissoras transmitiram o jogo da final e o alcance foi de 166.265 indivíduos.

“A TV Brasil e a RNCP comemoram os resultados alcançados. Estamos falando de transmissões que não apenas levam o esporte para milhares de lares, mas que também reforçam a importância da visibilidade e do protagonismo das mulheres no futebol”, afirma Antonia Pellegrino, diretora de Conteúdo e Programação da EBC.

Para o levantamento, foram aferidos os seguintes mercados: TV Brasil (RJ, SP e DF), Grande Florianópolis (TV UFSC), Grande Goiânia (TV UFG), Grande Recife (TVU), Manaus (TV Encontro das Águas), Grande Porto Alegre (TVE), Grande Salvador (TVE Bahia), Grande Belém (TV Cultura do Pará), Grande Fortaleza (TV Ceara), Grande Belo Horizonte (Rede Minas) e Grande Vitória (TVE Espírito Santo).

A tela do futebol feminino

Além da Série A1, a TV Brasil apresentou em seu cardápio as séries A2 e A3 do Brasileirão Feminino de Futebol, além das categorias Sub-20 e Sub-17 . Também foram transmitidas as emoções da Conmebol Copa América de Futebol Feminino. Em 2025, foram mais de 130 horas de jogo, passando por mais de 30 estádios e totalizando mais de 170 gols.

O Brasileirão Feminino Série A1 registrou um crescimento de 23% na audiência média em relação ao ano anterior, com destaque para as praças do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Nessas localidades, o aumento da audiência veio acompanhado com um aumento de alcance médio em 11% (de 122 mil domicílios por jogo para 135 mil) e aumento do tempo médio domiciliar de 16% - o que representou uma média de quase 4 minutos a mais por partida, de 24 minutos para 28 minutos.

Com a participação da RNCP, o campeonato registrou aumento de 41%. Foram mais de 3,6 milhões de indivíduos em comparação com os 2,7 milhões de 2024. Os resultados demonstram que o futebol feminino está atingindo um público cada vez maior no país inteiro.

