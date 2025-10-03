Delegada titular da DEPCA é homenageada pela Câmara Municipal de Campo Grande

A Delegada de Polícia Civil, titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Anne Karine Sanches Trevizan Duarte, foi homenageada pela Câmara Municipal de Campo Grande, com a Medalha “Amigos da Primeira Infância”. A solenidade aconteceu na última quarta-feira (4).

A honraria foi entregue durante sessão solene instituída pela Resolução n. 1.376/23, destinada a reconhecer pessoas e instituições que se destacam na atenção, proteção e garantia de direitos da primeira infância. Conforme a Lei nº 13.257/2016, a primeira infância corresponde aos seis primeiros anos de vida e exige políticas públicas integradas em áreas como saúde, assistência social, educação, cultura e justiça.

A indicação partiu do vereador Professor Juari, em reconhecimento ao trabalho da delegada na proteção de crianças e no combate a crimes praticados contra elas em Campo Grande. Ao receber a homenagem, em tom de agradecimento, Anne Karine destacou que a medalha representa não apenas seu esforço individual, mas o de toda a equipe da DEPCA. “É motivo de orgulho e reforça ainda mais meu comprometimento com o trabalho realizado. Essa homenagem simboliza a dedicação de todos que sempre estiveram ao meu lado, sem medir esforços, para garantir a máxima proteção às crianças”, reforçou.