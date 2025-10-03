DOF apreende caminhão carregado de cigarros contrabandeados que seguia para o Paraná

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta quinta-feira (2), um caminhão Mercedes Benz, tipo Truck Graneleiro, carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai. A apreensão ocorreu na BR-487, em Itaquiraí. Na ação, ninguém foi preso.

Os militares faziam bloqueio na rodovia, próximo à empresa Copasul, quando o condutor do veículo desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir.

Durante acompanhamento, o automóvel foi abandonado próximo a uma área de mata. Diligências foram feitas na região, mas nenhum suspeito localizado. Em vistoria no caminhão foram encontrados 27.500 pacotes de cigarros, de origem estrangeira.

Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 1,4 milhão, foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal de Mundo Novo.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Tempestade no Oeste III, em conjunto com o Exército Brasileiro.

