WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Entretenimento

Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena

Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência

03/10/2025 14h39
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

Nesta sexta-feira, 03 de outubro, Nioaque se tornou referência nacional ao realizar a entrega oficial do projeto “MS Pedalando para o Futuro”, uma iniciativa inédita no Brasil. O município é o primeiro do país a implantar a ação dentro de uma comunidade indígena, unindo esporte, educação e cidadania em um movimento transformador.

A adesão de Nioaque ao projeto foi firmada por meio de uma parceria entre a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esporte e Lazer, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Fundesporte, a Secretaria Estadual de Educação e o Sesc MS.

O programa tem como objetivo principal promover o ciclismo entre crianças e adolescentes indígenas, utilizando a bicicleta como um instrumento de inclusão, saúde, aprendizado e cidadania. Nesta primeira etapa, Nioaque foi contemplada com 18 bicicletas, que serão utilizadas gratuitamente em atividades de formação esportiva e cidadã.

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo, destacou o pioneirismo do município:
"O ‘Pedalando para o Futuro’ mostra como o esporte pode ser ferramenta de transformação social. É inspirador ver uma cidade do interior liderando um projeto que será modelo para o Brasil inteiro."

O gerente de unidade do Sesc, José Carlos, reforçou o valor das parcerias:
"Quando instituições se unem em torno de um objetivo maior, os resultados chegam para a comunidade. Esse projeto traz não só bicicletas, mas conhecimento, valores e oportunidades para a vida toda."

Dentro da comunidade indígena, o professor responsável pelo acompanhamento do projeto, Ailton Souza de Lima, ressaltou o impacto imediato entre os jovens:
"Já sentimos a motivação dos alunos. Eles percebem que não é apenas pedalar, mas aprender a cuidar do equipamento, respeitar as regras e crescer como cidadãos."

A estudante do 8º ano, Deizieli Lara Gomes, compartilhou sua alegria:
"Estou muito feliz, porque agora posso treinar e aprender de um jeito diferente. É uma chance que muda a vida da gente."

O secretário municipal de Esporte, Cultura e Lazer, Dionas Martins, destacou o caráter histórico do momento:
"Nioaque dá um passo importante. Estamos investindo no presente das nossas crianças e também preparando futuros cidadãos conscientes."

Sobre o Projeto

O “MS Pedalando para o Futuro” é uma iniciativa inédita no Brasil, pioneira por ser implantada dentro de comunidades indígenas. O programa integra esporte, formação cidadã e inclusão social.

Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência. Os participantes também recebem orientações sobre manutenção de bicicletas, segurança no trânsito e ética, ampliando horizontes e preparando os jovens para os desafios da vida em sociedade.

Vale lembrar que a adesão de Nioaque ao projeto aconteceu durante as comemorações do aniversário de emancipação política do município em 2025, reforçando o compromisso da gestão em trazer conquistas que marcam a história e o futuro da cidade.

Essa parceria representa mais que um incentivo ao esporte — é um investimento direto na construção de um futuro com mais oportunidades, respeito às raízes e fortalecimento das comunidades tradicionais.

Em Nioaque, acreditamos no poder da parceria, do esporte e da inclusão. E seguimos juntos, no rumo certo.
Durante a entrega, estiveram presentes os caciques das quatro aldeias indígenas: Elcio Gonçalves (Cabeceira), Valdilei Goés (Brejão), Vilma Marques (Água Branca) e Gerson da Silva (Taboquinha), além de pais de alunos e os vereadores Corumbá e Sérgio Terena, reforçando o envolvimento coletivo na valorização da juventude.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Divulgação Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque
Com a Lei 15.229, sancionada na quinta-feira, o estelionato contra pessoas com deficiência passa a ser um crime que independente da denúncia da vítima para ser processado - Foto: Pedro Ventura/Agência Brasília Estelionato contra PcD passa a ser alvo de ação penal incondicionada
© Agência Brasil Lula diz que não quer luxo e que ficará em barco durante a COP30
Nioaque, MS
Atualizado às 14h04
29°
Tempo nublado Máxima: 33° - Mínima: 21°
29°

Sensação

0.7 km/h

Vento

45%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 21 minutos Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena
Há 23 minutos Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque
Há 23 minutos Estelionato contra PcD passa a ser alvo de ação penal incondicionada
Há 23 minutos Lula diz que não quer luxo e que ficará em barco durante a COP30
Há 23 minutos Comissão aprova cessão de militar estadual para associação de classe
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque Além disso, ela foi conquistada pela tranquilidade do local. “A conexão com a natureza e a calmaria do lugar, sem tanta criminalidade”
2
Há 6 dias STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
3
Há 6 dias INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades
4
Há 6 dias Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
5
Há 6 dias Restrições de Trump não impedirão acordos na saúde, diz Padilha
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados