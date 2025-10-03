Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque

Nesta quinta-feira, 2 de outubro, aconteceu o encerramento do 3º Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural de 2025 em Nioaque. A cerimônia de fechamento, realizada na Câmara Municipal, foi marcada pela entrega de Contratos de Concessão de Uso (CCU), garantindo mais segurança jurídica às famílias assentadas e fortalecendo a agricultura familiar no município.

Durante três dias, o mutirão ofereceu serviços essenciais, como emissão de documentos civis e previdenciários, orientações jurídicas, atendimentos de saúde e informações sobre regularização fundiária. A ação atendeu mulheres da agricultura familiar, acampadas e assentadas da reforma agrária, além de quilombolas, indígenas, ribeirinhas, extrativistas e atingidas por barragens.

O prefeito de Nioaque, André Guimarães, destacou o simbolismo do momento. “O documento é mais do que um papel. Ele representa dignidade, segurança e oportunidade. Com ele, cada família pode investir em sua terra, acessar políticas públicas e sonhar com um futuro melhor. Para nós, é uma grande alegria encerrar este mutirão com tantas conquistas para a população de Nioaque”, afirmou.

O superintendente do Incra em Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto da Silva, também ressaltou o impacto da ação. “Esse mutirão mostra a força das parcerias e a importância de aproximar os serviços do Incra das famílias assentadas. Cada título entregue aqui é fruto de muito trabalho e, principalmente, de reconhecimento ao papel fundamental da agricultura familiar para o desenvolvimento do nosso estado”, declarou.

Entre os beneficiados estava o casal Iraci França e Donizete Bilhar, que receberam o CCU com emoção. “Esperamos muito por este momento. Agora temos em mãos um documento que nos dá segurança para continuar investindo na nossa terra e garantindo o sustento da família. É uma conquista que vai ficar para sempre”, afirmaram.

O mutirão foi promovido pelo Incra em parceria com a Prefeitura de Nioaque e diversas instituições estaduais e federais, consolidando-se como uma ação de cidadania e fortalecimento da agricultura familiar.