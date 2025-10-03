WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Política

Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque

O prefeito de Nioaque, André Guimarães, destacou o simbolismo do momento. “O documento é mais do que um papel.

03/10/2025 14h37
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

Nesta quinta-feira, 2 de outubro, aconteceu o encerramento do 3º Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural de 2025 em Nioaque. A cerimônia de fechamento, realizada na Câmara Municipal, foi marcada pela entrega de Contratos de Concessão de Uso (CCU), garantindo mais segurança jurídica às famílias assentadas e fortalecendo a agricultura familiar no município.

Durante três dias, o mutirão ofereceu serviços essenciais, como emissão de documentos civis e previdenciários, orientações jurídicas, atendimentos de saúde e informações sobre regularização fundiária. A ação atendeu mulheres da agricultura familiar, acampadas e assentadas da reforma agrária, além de quilombolas, indígenas, ribeirinhas, extrativistas e atingidas por barragens.

O prefeito de Nioaque, André Guimarães, destacou o simbolismo do momento. “O documento é mais do que um papel. Ele representa dignidade, segurança e oportunidade. Com ele, cada família pode investir em sua terra, acessar políticas públicas e sonhar com um futuro melhor. Para nós, é uma grande alegria encerrar este mutirão com tantas conquistas para a população de Nioaque”, afirmou.

O superintendente do Incra em Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto da Silva, também ressaltou o impacto da ação. “Esse mutirão mostra a força das parcerias e a importância de aproximar os serviços do Incra das famílias assentadas. Cada título entregue aqui é fruto de muito trabalho e, principalmente, de reconhecimento ao papel fundamental da agricultura familiar para o desenvolvimento do nosso estado”, declarou.

Entre os beneficiados estava o casal Iraci França e Donizete Bilhar, que receberam o CCU com emoção. “Esperamos muito por este momento. Agora temos em mãos um documento que nos dá segurança para continuar investindo na nossa terra e garantindo o sustento da família. É uma conquista que vai ficar para sempre”, afirmaram.

O mutirão foi promovido pelo Incra em parceria com a Prefeitura de Nioaque e diversas instituições estaduais e federais, consolidando-se como uma ação de cidadania e fortalecimento da agricultura familiar.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Agência Brasil Lula diz que não quer luxo e que ficará em barco durante a COP30
Divulgação André Guimarães garante Ambulância SAMU e equipamentos para UBS após agenda em Brasília
© José Cruz/Agência Brasil Na Ilha de Marajó, Lula inaugura creche que ficou com obra paralisada
Nioaque, MS
Atualizado às 14h04
29°
Tempo nublado Máxima: 33° - Mínima: 21°
29°

Sensação

0.7 km/h

Vento

45%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 22 minutos Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena
Há 24 minutos Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque
Há 25 minutos Estelionato contra PcD passa a ser alvo de ação penal incondicionada
Há 25 minutos Lula diz que não quer luxo e que ficará em barco durante a COP30
Há 25 minutos Comissão aprova cessão de militar estadual para associação de classe
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque Além disso, ela foi conquistada pela tranquilidade do local. “A conexão com a natureza e a calmaria do lugar, sem tanta criminalidade”
2
Há 6 dias STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
3
Há 6 dias INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades
4
Há 6 dias Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
5
Há 6 dias Restrições de Trump não impedirão acordos na saúde, diz Padilha
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados