PM - MS

Polícia Militar age com firmeza em ocorrência de violência doméstica em Corumbá

Corumbá (MS) – Na madrugada desta sexta-feira (03/10), por volta das 03h30, uma equipe do 6º Batalhão de Polícia Militar foi acionada via COPOM par...

03/10/2025 13h31
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Corumbá (MS) – Na madrugada desta sexta-feira (03/10), por volta das 03h30, uma equipe do 6º Batalhão de Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica e ameaça em uma residência localizada na Rua Colombo, região central de Corumbá.

No local, os policiais foram informados de que um homem de 29 anos, descumprindo medida protetiva, estaria ameaçando sua companheira, de 26 anos. Durante as buscas no interior do imóvel, o suspeito foi localizado escondido em um dos cômodos, portando um facão, o que aumentava o risco à integridade da vítima.

Diante da situação, a guarnição realizou a abordagem, efetuou a contenção do suspeito e apreendeu a arma branca. As partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.

A Polícia Militar reforça seu compromisso no combate à violência doméstica e destaca a importância das denúncias pelo telefone 190, garantindo atendimento rápido, gratuito e sigiloso.

Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
