Zé Teixeira apresenta indicações para infraestrutura e lazer em Dourados

Reconhecido como o maior município do interior de Mato Grosso do Sul, com cerca de 260 mil habitantes, Dourados se destaca como polo regional no sul do Estado. A cidade exerce influência direta sobre dezenas de municípios vizinhos, especialmente nas áreas de saúde, educação, comércio e serviços públicos.

Por sua relevância estratégica e crescimento acelerado, Dourados demanda atenção especial do poder público e essa é uma das bandeiras defendidas pelo deputado estadual Zé Teixeira, representante de toda a região na Assembleia Legislativa. Nesta semana, o parlamentar apresentou três indicações que visam melhorias significativas na infraestrutura urbana e na qualidade de vida da população douradense.

A primeira indicação solicita ao governador Eduardo Riedel e ao prefeito Marçal Filho a formalização de convênio entre os Executivos Estadual e Municipal para obras de pavimentação asfáltica em trechos das ruas Maria Mécia Machado (Corredor Público) e Bento Machado Lobo. O projeto contempla cerca de 2,4 mil metros de pavimentação, beneficiando moradores da região da Hípica, produtores rurais, comerciantes e futuros empreendimentos imobiliários.

Segundo o deputado, a ausência de asfalto compromete a mobilidade urbana, aumenta o risco de acidentes e desvaloriza a área. “Dourados cresce em ritmo acelerado e precisa de infraestrutura à altura. O apoio do Governo do Estado é essencial para atender essa demanda histórica da população”, destacou.

A segunda indicação, apresentada com base na proposição do vereador Pedro Pepa, solicita obras de pavimentação e drenagem (galeria de águas pluviais) em trechos das ruas Harrison de Figueiredo, Juscelino Kubitschek e Jaime Henrique Targas, no bairro Jardim Caiman. Embora grande parte do bairro já conte com pavimentação, essas vias permanecem sem o benefício, gerando desigualdade e transtornos aos moradores.

A terceira indicação, baseada na solicitação do vereador Laudir Munaretto, pede a viabilização de recursos federais para a construção de uma praça na região dos bairros Altos das Paineiras, Jardim Mônaco e Jardim Europa. A proposta prevê a criação de um espaço com academia ao ar livre, playground, pista de caminhada, paisagismo e iluminação adequada — um ambiente voltado ao lazer, à prática esportiva e à convivência comunitária.

A área sugerida para a obra está localizada entre as ruas Portugal e Orestes D’Ávila Lima, em terrenos públicos disponíveis. “A construção da praça vai promover qualidade de vida, valorização imobiliária e oportunidades para atividades culturais e recreativas”, afirmou o deputado.