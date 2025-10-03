WhatsApp

Política

André Guimarães garante Ambulância SAMU e equipamentos para UBS após agenda em Brasília

O saldo da viagem foi considerado extremamente positivo. Entre as conquistas já confirmadas, destacam-se a aprovação de recursos para aquisição de uma Ambulância SAMU

03/10/2025 13h00
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

A semana foi de conquistas importantes para o município de Nioaque. O prefeito André Guimarães esteve em Brasília, onde cumpriu uma série de agendas junto aos ministérios e à bancada federal de Mato Grosso do Sul, com foco na ampliação dos investimentos para a saúde pública.

O saldo da viagem foi considerado extremamente positivo. Entre as conquistas já confirmadas, destacam-se a aprovação de recursos para aquisição de uma Ambulância SAMU e a destinação de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde (UBS), por meio do Programa Novo PAC 2025. Esses investimentos irão modernizar a rede de atendimento, garantindo mais eficiência e rapidez no socorro às famílias nioaquenses.

De acordo com o relatório de captação, a nova ambulância do SAMU contará com estrutura adequada para atendimentos de urgência e emergência, fortalecendo a linha de frente da saúde. Já os equipamentos para a UBS representam um reforço fundamental para a melhoria dos serviços básicos de atenção à comunidade.

O prefeito André Guimarães ressaltou que as conquistas só foram possíveis graças ao forte trabalho de articulação junto à bancada federal de Mato Grosso do Sul e ao Ministério da Saúde. “Estamos unindo forças com nossos parlamentares e com o Governo Federal para garantir que Nioaque continue avançando. A saúde é prioridade, e cada recurso conquistado representa mais qualidade de vida para nossa população”, destacou.

Além das vitórias já confirmadas, o prefeito manteve diálogo aberto para novas parcerias e programas que deverão resultar em mais investimentos ao longo de 2025.

Com essa agenda, a administração municipal reforça seu compromisso com a melhoria contínua da saúde pública, mostrando que o trabalho sério e a articulação política podem transformar a realidade dos municípios.

