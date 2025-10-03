WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil incinera 1,7 toneladas de entorpecente em Iguatemi

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Iguatemi realizou, nesta sexta-feira (03), a incineração de 1.700,00 quilos de entorpecentes. A que...

03/10/2025 12h26
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Iguatemi realizou, nesta sexta-feira (03), a incineração de 1.700,00 quilos de entorpecentes. A queima aconteceu nas dependências de uma empresa local.

A ação contou com a participação da Vigilância Sanitária, garantindo que a incineração fosse realizada conforme as normas legais. O total compreende apreensões de maconha, skank e crack.

As substâncias ilícitas foram apreendidas em procedimento registrados em julho a setembro de 2025. A ação foi autorizada pelo Poder Judiciário e demonstra o comprometimento da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas na região.

Denúncias para a Delegacia de Iguatemi podem ser feitas pelo telefone: (67) 3471-1372.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
 
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

