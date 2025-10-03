ALEMS homenageia presidente do Paraguai e reafirma parceria institucional entre os países

Em um momento considerado histórico para as relações entre Brasil e Paraguai, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Gerson Claro (PP), entregou na última quinta-feira (2) o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense ao presidente paraguaio Santiago Peña. A honraria, proposta por Gerson Claro em coautoria com o 1º secretário e deputado Paulo Corrêa (PSDB), foi concedida durante um jantar de autoridades no Yotedi, em Campo Grande, oferecido pelo Governo do Estado em homenagem à visita do líder paraguaio.

A passagem de Peña por Mato Grosso do Sul teve caráter inédito: começou em Porto Murtinho, seguiu para Dourados, passou por Campo Grande e nesta sexta-feira (3) segue para Ribas do Rio Pardo. É a primeira vez que um presidente do Paraguai cumpre uma agenda tão extensa em território sul-mato-grossense. Durante os compromissos, o chefe de Estado destacou a importância de Mato Grosso do Sul como referência e exemplo para o desenvolvimento de seu país.

Na entrega do título, Gerson Claro ressaltou a força do gesto como símbolo de aproximação entre as nações. “Conceder o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense ao presidente Peña é reconhecer não apenas sua relevância como líder regional, mas também fortalecer os laços de amizade, intercâmbio e integração entre nossos povos”, afirmou Gerson.

Também esteve presente o deputado estadual Paulo Corrêa, coautor da proposta, além dos deputados estaduais, Junior Mocchi (MDB), Pedrossian Neto (PSD), Roberto Hashioka (União), Caravina (PSDB), Rinaldo Modesto (Podemos), Renato Câmara (MDB) e Lídio lopes (sem partido).

Paraguai e MS unidos pela Rota Bioceânica

Ainda na quinta-feira, o presidente Peña participou de uma visita técnica às obras da Ponte Internacional da Rota Bioceânica, tanto no lado brasileiro, em Porto Murtinho, quanto no lado paraguaio, em Carmelo Peralta.

A agenda contou com a presença de autoridades brasileiras e paraguaias, incluindo o governador Eduardo Riedel, a ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tebet e o presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro.

A Rota Bioceânica é considerada um divisor de águas para a infraestrutura e o desenvolvimento regional, abrindo novas perspectivas para o escoamento de cargas, atração de investimentos e fortalecimento do turismo. Para Mato Grosso do Sul, o projeto representa um salto estratégico na integração internacional e na ampliação das oportunidades econômicas.

