Agenda: Sessões solene e Seminário de Finanças estão previstos

A semana de 06 a 10 de outubro de 2025 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tem duas sessões solenes previstas. A agenda do Legislativo está sujeita a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio e pode ser acessada diretamente por este link .

Segunda-feira

Dia 6 está agendada mais uma aula do Curso de Libras, por iniciativa da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, das 14h às 16h, na Sala Multiuso. O curso é voltado aos servidores da ALEMS, todas as segundas-feiras de 26 de maio a 10 de novembro, com mentoria dos intérpretes Cláudio Vasques e Juliana dos Santos, que atuam na TV Assembleia.

Terça-feira

Dia 7 os deputados estaduais se reúnem para a votação da Ordem do Dia na sessão plenária, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia.

Ainda na terça-feira, às 19h, no Plenário Júlio Maia, está marcada a Sessão Solene de Entrega de Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em Homenagem aos Profissionais de Rodeio. A solenidade foi criada pela Resolução 005/2025, de proposição do deputado Pedro Caravina (PSDB), com o objetivo de valorizar e reconhecer a dedicação de peões, tropeiros, juízes, salva-vidas, locutores, organizadores e demais trabalhadores que mantêm viva essa tradição cultural, que é símbolo de identidade e paixão em Mato Grosso do Sul e em todo o Brasil.

Quarta-feira

O dia 8 começa com a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), no Plenarinho Nelito Câmara, às 8h. Na sequência também ocorre a sessão plenária, às 9h, no Plenário Júlio Maia.

Pela noite, também no Plenário, às 19h, está prevista a Sessão Solene de Outorga da Comenda do Mérito Legislativo das Nações Amigas de MS, por proposição do deputado Roberto Hashioka (União). De acordo com a Resolução 35/2025 , a honraria será entregue a pessoa natural ou moradora no estado, indicada por associação ou entidade pertencente às Nações Amigas: Japonesa, Libanesa, Portuguesa, Boliviana, Paraguaia, Italiana e Espanhola.

Quinta-feira

Dia 9 os deputados participam da Ordem do Dia na sessão plenária, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia.

À tarde, no Plenarinho Nelito Câmara, a partir das 13h, ocorre o Seminário: Finanças Públicas de Mato Grosso do Sul - Discurso e Realidade. A proposição é da deputada Gleice Jane (PT) e promoverá palestras da economista e supervisora técnica no DIEESE, Andreia Ferreira e do doutor em Economia e autor do livro “Política fiscal e desoneração tributária no Brasil”, Juliano Glassi Goularti.

Serviço

Todos os eventos na ALEMS são abertos ao público e à imprensa. A Casa de Leis fica localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9 do Parque dos Poderes – primeiro bloco pela entrada da Avenida Mato Grosso. As ações terão a cobertura e banco de imagens pelo Portal da ALEMS e transmissões pelo Facebook e Youtube .

Você também pode acompanhar pelos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis: TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link TV ALEMS ; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link Rádio ALEMS .