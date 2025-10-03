WhatsApp

Saúde

Alerta sobre bebidas adulteradas: riscos do metanol preocupam autoridades

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul reforça a importância de redobrar os cuidados com o consumo de bebidas, especialmente em festas, bares e confraternizações

03/10/2025 09h35
Por: Gabriela Rufino
Casos recentes de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas acenderam um sinal de alerta em todo o país. A substância, quando adicionada de forma criminosa a bebidas, pode provocar consequências graves à saúde, incluindo náusea, dor abdominal, tontura, alterações na visão e, em situações mais graves, cegueira irreversível ou até a morte.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul reforça a importância de redobrar os cuidados com o consumo de bebidas, especialmente em festas, bares e confraternizações. A recomendação é clara: não consumir bebidas de procedência duvidosa, sem nota fiscal ou sem o selo de controle oficial.

➡️ Em caso de suspeita de intoxicação, a orientação é procurar ajuda médica imediatamente.
📞 Para emergências, o contato deve ser feito pelo SAMU, no número 192.
📞 Já para orientações sobre intoxicações, a população pode ligar para o Disque Intoxicação (Anvisa/Fiocruz), no 0800 722 6001, serviço gratuito e disponível 24 horas.

O alerta chega em um momento importante, já que o consumo de bebidas alcoólicas tende a aumentar em períodos de festas e grandes eventos. “A população precisa estar atenta. Comprar bebidas apenas em locais de confiança é fundamental para evitar riscos à saúde”, destaca o comunicado da Assembleia.

