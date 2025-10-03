Outubro Rosa: mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama

A Prefeitura de Nioaque informa que está em andamento o acompanhamento obrigatório dos beneficiários do Programa Bolsa Família, com foco na pesagem e no monitoramento da saúde das famílias atendidas.

O procedimento está sendo realizado diretamente nas Unidades de Saúde do município e deve ser cumprido por todos os beneficiários para a manutenção do benefício.

De acordo com a gestão municipal, o acompanhamento é fundamental para garantir a continuidade do programa e o acesso aos recursos. As famílias devem procurar seu agente comunitário de saúde para receber orientações sobre datas, horários e locais de atendimento.

Por que é importante?

Além de ser uma exigência do Governo Federal, o acompanhamento auxilia na prevenção de doenças, no controle nutricional e no fortalecimento da saúde pública no município.

A Prefeitura reforça o chamado para que todos os beneficiários realizem o procedimento dentro do prazo, evitando qualquer tipo de bloqueio no benefício.