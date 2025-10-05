Prefeitura de Nioaque inicia campanha para atualização da caderneta de vacinação

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta semana a campanha de atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A mobilização acontece entre os dias 06 e 31 de outubro, em todas as unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município.

O objetivo da ação é garantir que o público-alvo esteja com o esquema vacinal completo, reforçando a proteção contra doenças que podem ser prevenidas por meio da imunização. Para participar, basta que os pais ou responsáveis levem a caderneta de vacinação ao posto de saúde mais próximo.

A Secretaria de Saúde ressalta que muitas vacinas exigem doses de reforço e, por isso, a conferência é fundamental para evitar atrasos. “A atualização da caderneta garante a proteção individual e coletiva, prevenindo surtos e mantendo a comunidade mais segura”, destacou a pasta.

A campanha faz parte do calendário nacional do Ministério da Saúde e busca ampliar a cobertura vacinal, além de conscientizar as famílias sobre a importância da prevenção desde cedo.

Período: 06 a 31 de outubro