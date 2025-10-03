WhatsApp

BMG Foods abre vagas de emprego em Nioaque

As vagas são voltadas para profissionais com experiência nas funções anunciadas

03/10/2025 09h26
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação
A unidade da BMG Foods, instalada em Nioaque, está com novas oportunidades de trabalho em diferentes áreas. As vagas são voltadas para profissionais com experiência nas funções anunciadas e oferecem benefícios como salário atrativo, vale-alimentação e refeitório no local.
 
Vagas disponíveis
 
Desossador Profissional
• Experiência como desossador de bovinos;
• Disponibilidade de horário;
• Proatividade e trabalho em equipe.
Benefícios adicionais: prêmio assiduidade e prêmio produtividade.
 
Operador de Caldeira
• Experiência com operação de caldeiras;
• Curso NR13 e operador de caldeira vigente;
• Ensino médio completo.
 
Médico do Trabalho
Responsabilidades: realização de exames ocupacionais (admissionais, periódicos, retorno ao trabalho e demissionais), coordenação do PCMSO e acompanhamento da saúde dos colaboradores.
Requisitos: formação superior em Medicina com especialização em Medicina do Trabalho (RQE ativo), registro no CRM e experiência na área, preferencialmente em frigoríficos ou indústrias alimentícias.
 
Inclusão e oportunidades
 
O grupo destaca que todas as vagas também estão disponíveis para pessoas com deficiência, reforçando o compromisso com a inclusão.
 
Como se candidatar
 
Os interessados devem encaminhar currículo para os e-mails abaixo:
📧 Desossador e Operador de Caldeira: [email protected]
📧 Médico do Trabalho: [email protected]
 
Também é possível obter mais informações pelos contatos de WhatsApp:
(44) 9 9121-7535 / (67) 99625-9923 / (41) 99533-0242.
