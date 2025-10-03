BMG Foods abre vagas de emprego em Nioaque

A unidade da BMG Foods, instalada em Nioaque, está com novas oportunidades de trabalho em diferentes áreas. As vagas são voltadas para profissionais com experiência nas funções anunciadas e oferecem benefícios como salário atrativo, vale-alimentação e refeitório no local.

Vagas disponíveis

Desossador Profissional

• Experiência como desossador de bovinos;

• Disponibilidade de horário;

• Proatividade e trabalho em equipe.

Benefícios adicionais: prêmio assiduidade e prêmio produtividade.

Operador de Caldeira

• Experiência com operação de caldeiras;

• Curso NR13 e operador de caldeira vigente;

• Ensino médio completo.

Médico do Trabalho

Responsabilidades: realização de exames ocupacionais (admissionais, periódicos, retorno ao trabalho e demissionais), coordenação do PCMSO e acompanhamento da saúde dos colaboradores.

Requisitos: formação superior em Medicina com especialização em Medicina do Trabalho (RQE ativo), registro no CRM e experiência na área, preferencialmente em frigoríficos ou indústrias alimentícias.

Inclusão e oportunidades

O grupo destaca que todas as vagas também estão disponíveis para pessoas com deficiência, reforçando o compromisso com a inclusão.

Como se candidatar

Os interessados devem encaminhar currículo para os e-mails abaixo:

Também é possível obter mais informações pelos contatos de WhatsApp:

(44) 9 9121-7535 / (67) 99625-9923 / (41) 99533-0242.