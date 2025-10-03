Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em Nova Andradina

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Nova Andradina, prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (2), um homem de 44 anos acusado de manter um ponto de venda de drogas em sua residência. De acordo com as informações levantadas, o local funcionava como uma “biqueira” para comercialização de crack, sendo frequentado por usuários que, em razão da dependência química.

Para sustentar o vício, os usuários acabavam por praticar crimes patrimoniais, o que gerava insegurança à comunidade. Conforme os registros policiais, o autor do tráfico já havia sido preso em flagrante há algumas semanas pelo mesmo crime, ocasião em que recebeu liberdade provisória.

Novamente detido, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde permanece à disposição da Justiça.