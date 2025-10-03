WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende em flagrante dupla que incendiou veículo após discussão em festa, em Ladário

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Ladário, prendeu em flagrante dois homens suspeitos de incendiar um veículo d...

03/10/2025 09h10
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Ladário, prendeu em flagrante dois homens suspeitos de incendiar um veículo durante a madrugada desta quinta-feira (2), no município de Ladário-MS. Conforme as investigações, o crime teve início em uma festa de aniversário, quando os indivíduos se envolveram em uma discussão.

Após deixarem o local, eles retornaram em uma motocicleta, passaram a ameaçar as pessoas que estavam na festa e, em seguida, atearam fogo em um automóvel Fiat Palio Fire, cor prata, avaliado em cerca de R$ 29 mil. O veículo foi praticamente destruído pelas chamas.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação criminosa, mostrando o momento em que um dos autores arremessa uma pedra contra o carro e, logo depois, utiliza uma garrafa com líquido inflamável para iniciar o incêndio. Poucas horas após o crime, equipes da Delegacia de Polícia Civil de Ladário localizaram e prenderam os dois homens, que foram conduzidos em flagrante à unidade policial, onde permanecem à disposição da Justiça.

Denúncias para a Delegacia de Polícia Civil de Ladário podem ser feitas pelo WhatsApp (67) 3226-1090, com garantia de sigilo absoluto.

