Ação conjunta das Polícias Civil Militar resulta em prisões, apreensão de drogas e arma de fogo em Maracaju

Uma operação integrada entre a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Maracaju, e a Força Tática do 15º Batalhão da Polícia Militar, resultou na prisão de quatro pessoas, além da apreensão de drogas, munições e uma pistola calibre 9mm. A ação ocorreu na tarde da última quarta-feira (1º), no bairro Jardim Ilha Bela II, em Maracaju-MS.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que a arma apreendida, de uso restrito, pode ter sido utilizada em homicídios registrados em janeiro e fevereiro deste ano no município. O armamento será submetido a exames periciais.

A ação teve início por volta das 15h50min, quando policiais militares flagraram uma negociação de entorpecentes. Durante a abordagem, um homem foi detido com pedras de crack e dinheiro. Na residência usada como ponto de venda, foram encontrados mais porções de drogas, uma balança de precisão e uma mochila contendo substância semelhante à cocaína.

As diligências levaram ainda à apreensão de dois adolescentes, de 16 e 17 anos, que participavam do esquema criminoso. Conforme apurado, o grupo agia sob ordens de detentos de unidades prisionais de Mato Grosso do Sul, que coordenavam a venda de drogas e outras ações criminosas na cidade.

Na sequência, a operação identificou mais envolvidos: uma mulher de 28 anos e um homem de 30, ambos ligados a facções criminosas. Em outra residência, os policiais localizaram a pistola 9mm, dois carregadores, 31 munições intactas e 61 papelotes de cocaína já prontos para comercialização.

Todos os presos e os materiais apreendidos — arma, munições, drogas, celulares e dinheiro — foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju para as medidas cabíveis.

Denúncias para a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju podem ser feitas pelo WhatsApp (67) 99663-3977, com garantia de sigilo absoluto.