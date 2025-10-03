WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Mato Grosso do Sul

MS segue sem casos confirmados de sarampo em 2025 e nota técnica mantém vigilância e bloqueio vacinal

Documento da SES orienta intensificação de ações em municípios fronteiriços e reforça a importância da vacinaçãoMato Grosso do Sul permanece sem ca...

03/10/2025 07h00
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Documento da SES orienta intensificação de ações em municípios fronteiriços e reforça a importância da vacinação

Mato Grosso do Sul permanece sem casos confirmados de sarampo em 2025, segundo a Nota Técnica nº 6/2025 da SES (Secretaria de Estado de Saúde). Até o momento, o Estado registrou 84 notificações da doença, sendo 48 descartadas e 36 ainda em investigação. Nenhum caso foi confirmado.

O documento orienta os municípios a manterem a vigilância ativa, o bloqueio vacinal seletivo e a coleta laboratorial em todos os casos suspeitos, especialmente em áreas de fronteira. A medida busca conter riscos de reintrodução do vírus, já que o Brasil confirmou 27 casos neste ano e países vizinhos, como Bolívia e Paraguai, emitiram alertas sobre aumento de ocorrências.

Como parte das estratégias de prevenção e capacitação promovidas pela SES, foi realizada em 26 de setembro a Web Reunião sobre Sarampo, com foco na Nota Técnica nº 6/2025. O encontro virtual reuniu coordenadores municipais de imunização e vigilância epidemiológica para reforçar as diretrizes já estabelecidas, como a vigilância ativa, o bloqueio vacinal seletivo e a coleta laboratorial em casos suspeitos.

A reunião também serviu como espaço de alinhamento entre os municípios, especialmente os localizados em áreas de fronteira, fortalecendo as ações que vêm mantendo Mato Grosso do Sul sem casos confirmados da doença em 2025.

“O sarampo apresenta elevada transmissibilidade, por isso a prevenção exige vigilância ativa, investigação imediata e bloqueio vacinal seletivo. A cobertura da tríplice viral é determinante para manter o Estado sem registros da doença”, afirma Frederico Moraes, gerente de Imunização da SES.

Histórico de ações em MS

O Estado tem adotado medidas preventivas desde 2024. Entre elas, a campanha “MS Vacina Mais: Sarampo”, realizada em agosto, que incluiu um Dia D de mobilização, oferta da dose zero para bebês de 6 a 11 meses e atualização da carteira vacinal de pessoas de 12 meses a 59 anos com esquema incompleto.

Além disso, a SES promoveu o seminário “Imersão em Sarampo” em municípios como Dourados e Ponta Porã, capacitando profissionais de saúde para diagnóstico precoce, vigilância epidemiológica e estratégias de imunização, reforçando a barreira contra a doença no Estado.

André Lima, Comunicação SES
Foto: Arquivo SES

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Divulgação Jovem morre após ingestão de bebida em MS e polícia investiga intoxicação por metanol
© Paulo Pinto/Agência Brasil SP: fiscalização de bebidas adulteradas realiza mais três interdições
Divulgação Alerta sobre bebidas adulteradas: riscos do metanol preocupam autoridades
Nioaque, MS
Atualizado às 14h04
29°
Tempo nublado Máxima: 33° - Mínima: 21°
29°

Sensação

0.7 km/h

Vento

45%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 19 minutos Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena
Há 21 minutos Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque
Há 22 minutos Estelionato contra PcD passa a ser alvo de ação penal incondicionada
Há 22 minutos Lula diz que não quer luxo e que ficará em barco durante a COP30
Há 22 minutos Comissão aprova cessão de militar estadual para associação de classe
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque Além disso, ela foi conquistada pela tranquilidade do local. “A conexão com a natureza e a calmaria do lugar, sem tanta criminalidade”
2
Há 6 dias STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
3
Há 6 dias INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades
4
Há 6 dias Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
5
Há 6 dias Restrições de Trump não impedirão acordos na saúde, diz Padilha
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados