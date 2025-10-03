De MG a MS: Fabrício transfere CNH sem custo e recebe desconto na renovação por ser Bom Condutor

Natural de Colinas (TO), Fabrício Gomes Rodrigues mudou-se ainda jovem para Minas Gerais (MG), onde conquistou sua primeira CNH. Hoje, aos 28 anos, trabalha como técnico de sistemas de pesagens e vive há cinco anos em Campo Grande, cidade que escolheu para trabalhar e construir a vida ao lado da esposa.

Ao procurar uma agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) para se informar sobre a renovação da carteira, descobriu que poderia realizar o processo no Mato Grosso do Sul, desde que transferisse o documento para a base local. Para sua surpresa, o procedimento foi simples e sem custo.

“O processo de transferência de prontuário é feito no atendimento presencial, com consultas nas bases nacional e estadual. Não havendo impedimentos, a transferência é concluída de forma eletrônica. Apenas no caso de condutores de São Paulo há exigências adicionais, como certidões de histórico da CNH e ausência de processos administrativos”, explicou o diretor de Habilitação do Detran-MS, Luiz Fernando Ferreira.

Somente em 2025, o Detran-MS registrou 33.647 transferências de CNHs de outros estados para Mato Grosso do Sul. No mesmo período, janeiro a agosto do ano passado, foram 47.131. Já entre os condutores que eram de MS e transferiram para outras UF´s, nesse mesmo período, foram 22.469 em 2024, e 18.514 neste ano.

Com o documento já transferido, Fabrício deu início à renovação e recebeu uma boa notícia: o bônus de Bom Condutor. O benefício é concedido a motoristas que não registraram infrações nos últimos 12 meses e garante desconto na taxa de renovação. De janeiro a setembro deste ano, 15.961 condutores já foram contemplados em Mato Grosso do Sul. Em nível nacional, a plataforma do Ministério dos Transportes contabilizava, em agosto, 162.309 motoristas cadastrados no RNPC (Registro Nacional Positivo de Condutores).

“Fiquei muito feliz e até surpreso. É um reconhecimento importante, porque reflete no trânsito. Quem está na estrada precisa ter consciência de que dirigir é uma questão de responsabilidade, não só com a própria vida, mas também com a do outro”, afirmou Fabrício.

Para ele, a atenção é o ponto mais crítico da segurança viária. “O que vemos de ruim nas estradas, muitas vezes, é fruto da negligência e da falta de atenção. Hoje, o celular é um dos principais causadores de incidentes. Os órgãos fazem a parte deles, mas é fundamental que cada cidadão também faça a sua, cuidando de si e do próximo.”

O diretor Luiz Fernando destaca que iniciativas como o bônus de Bom Condutor representam mais que um benefício financeiro. “É um incentivo à responsabilidade e à cidadania no trânsito. Reconhecer o motorista consciente é valorizar a segurança coletiva.”

Assim, histórias como a de Fabrício reforçam a importância de um trânsito mais humano, onde cada gesto de atenção e responsabilidade contribui para preservar vidas e para a construção de um trânsito mais humano.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS