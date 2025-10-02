Delegado da Polícia Civil ministra palestra no 1º Seminário de Cães Detectores do 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Ladário

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Delegado Alexandre Neves, Adjunto da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), marcou presença no 1º Seminário de Cães Detectores, realizado na cidade de Ladário entre os dias 29/10/2025 e 01/10/2025. O evento foi organizado pelo 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas da Marinha do Brasil e reuniu grandes nomes da cinotecnia nacional. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

O Delegado Alexandre Neves foi um dos palestrantes do seminário, abordando o tema “A valorização jurídica e técnica do trabalho do cão policial”. Pós-graduado na área de Cinotecnia Policial (ciência de treinamento, manejo e aplicação de cães em atividades de segurança pública), o Delegado Alexandre possui experiência na formação e capacitação de profissionais de diversas forças policiais, já tendo contribuído com instruções e palestras na Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e Polícia Penal do Rio Grande do Norte. A palestra contou com simulação de ocorrência real, com o auxílio de cão de detecção e destacou a importância do reconhecimento técnico e jurídico do trabalho desempenhado pelos cães policiais, que têm papel fundamental no combate ao crime e na segurança pública, em especial, no tráfico de drogas.

O seminário contou com a participação de importantes especialistas da área, como o SubOficial R. Cesar e o Sargento Gilson Alves (PMESP), ambos instrutores da Secretaria Nacional de Segurança Pública, além de Anderson Leme e Cleiber Ferreira, servidores da Receita Federal que atuam na fiscalização de aeroportos e são conhecidos por sua participação no programa de televisão “Área Restrita” (Amazon Prime Vídeo). Houve ainda a participação de diversas instituições, dentre elas, Marinha do Brasil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Receita Federal, Guarda Municipal de Corumbá, entre outras.