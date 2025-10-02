Deputado Roberto Hashioka entrega moção de congratulação ao presidente do CRA-MS

Na manhã desta quinta-feira, 2, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) entregou moção de congratulação a Marcelo Gomes Soares, presidente do Conselho Regional de Administração do Estado de Mato Grosso do Sul (CRA-MS), em comemoração ao Jubileu de Diamante da regulamentação da profissão de administração no Brasil. A homenagem foi entregue no gabinete do parlamentar na Assembleia Legislativa.

Oficializada há 60 anos, a profissão de administrador foi incluída no calendário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos da Lei Estadual 3.057/2005. Em todo o País, os CRAs exercem a função de regulamentar e fiscalizar o exercício da profissão de administrador e tecnólogo em administração, além de promover a capacitação e o desenvolvimento profissional de seus membros.

O presidente do conselho sul-mato-grossense informou que atualmente são mais de dois mil estudantes de administração, sendo um dos cursos com mais ingresso nas faculdades. “A procura é grande devido à importância da profissão, que ao longo dos anos se consolidou em nosso estado”, disse. Hashioka parabenizou toda a diretoria do CRA-MS e colocou seu mandato à disposição da instituição.