Hashioka solicita tapa-buraco na Rodovia MS-386 entre Mundo Novo e o distrito de Jacareí

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) encaminhou indicação ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara...

02/10/2025 20h06
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
O documento, em caráter de urgência, foi lido durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa desta quinta-feira, 2

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) encaminhou indicação ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS (Agesul), Mauro Azambuja Rondon Flores, solicitando a realização de serviços de tapa-buracos na rodovia MS-386, no trecho que liga Mundo Novo ao distrito de Jacareí, pertencente a Japorã, em uma distância aproximada de 34,5 quilômetros. O documento, em caráter de urgência, foi lido durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa desta quinta-feira, 2.

Conforme justificativa, a indicação atende a uma demanda do presidente do Instituto de Formação e Orientação a Criança e ao Adolescente (Foca) de Mundo Novo, Adam Amaral, que destacou o estado precário de conservação da via, com inúmeros buracos e deformações, colocando em risco a segurança dos motoristas, motociclistas e pedestres que transitam diariamente por aquele trecho.

“A falta de manutenção adequada gera prejuízos significativos, como danos materiais aos veículos, aumento no tempo de deslocamento, acidentes e, consequentemente, riscos à vida dos usuários da via”, apontou Hashioka. Para ele, é imprescindível que o Governo do Estado, por meio da secretaria competente, tome providências imediatas, a fim de “garantir a trafegabilidade, preservar vidas e assegurar o desenvolvimento econômico e social da região”.

