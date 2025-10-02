Zé Teixeira atua por reforço de infraestrutura em Jateí e Fátima do Sul

A manutenção dos municípios sul-mato-grossenses exige atenção constante dos prefeitos, vereadores e também dos representantes estaduais. Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado Zé Teixeira reforçou esse compromisso ao apresentar duas indicações voltadas à melhoria da infraestrutura de Jateí e Fátima do Sul.

Atendendo à solicitação da Câmara Municipal de Jateí, por meio do vereador Robinho, presidente do Legislativo local, Zé Teixeira encaminhou expediente à concessionária ENERGISA pedindo providências urgentes para a rede elétrica da Gleba Nova Esperança. A comunidade enfrenta sérios problemas com quedas frequentes de energia, oscilações de tensão e interrupções prolongadas, que afetam diretamente o cotidiano das famílias, a conservação de alimentos e medicamentos, além do funcionamento de equipamentos agrícolas.

A indicação também solicita a substituição dos postes de madeira por postes de concreto, mais seguros e adequados à infraestrutura elétrica moderna. A medida visa garantir estabilidade no fornecimento de energia, essencial para a segurança e produtividade das famílias, especialmente aquelas que dependem da agricultura familiar.

Outra indicação apresentada pelo deputado Zé Teixeira busca viabilizar a aquisição de um caminhão ¾ tipo truck, equipado com guincho e cesta para linha viva, para o município de Fátima do Sul. A solicitação, feita pelo vereador Cordeiro e demais membros do Legislativo Municipal, foi encaminhada ao Governo do Estado e à bancada federal de Mato Grosso do Sul.

O equipamento é considerado fundamental para a realização de serviços técnicos em redes energizadas, oferecendo mais segurança aos trabalhadores e agilidade na manutenção preventiva. Sem recursos suficientes para o investimento, o município conta com o apoio estadual e federal para atender à demanda e melhorar o atendimento à população.