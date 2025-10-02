WhatsApp

Legislativo - MS

Zé Teixeira atua por reforço de infraestrutura em Jateí e Fátima do Sul

A manutenção dos municípios sul-mato-grossenses exige atenção constante dos prefeitos, vereadores e também dos representantes estaduais. Na Assembl...

02/10/2025 20h06
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

A manutenção dos municípios sul-mato-grossenses exige atenção constante dos prefeitos, vereadores e também dos representantes estaduais. Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado Zé Teixeira reforçou esse compromisso ao apresentar duas indicações voltadas à melhoria da infraestrutura de Jateí e Fátima do Sul.

Atendendo à solicitação da Câmara Municipal de Jateí, por meio do vereador Robinho, presidente do Legislativo local, Zé Teixeira encaminhou expediente à concessionária ENERGISA pedindo providências urgentes para a rede elétrica da Gleba Nova Esperança. A comunidade enfrenta sérios problemas com quedas frequentes de energia, oscilações de tensão e interrupções prolongadas, que afetam diretamente o cotidiano das famílias, a conservação de alimentos e medicamentos, além do funcionamento de equipamentos agrícolas.

A indicação também solicita a substituição dos postes de madeira por postes de concreto, mais seguros e adequados à infraestrutura elétrica moderna. A medida visa garantir estabilidade no fornecimento de energia, essencial para a segurança e produtividade das famílias, especialmente aquelas que dependem da agricultura familiar.

Outra indicação apresentada pelo deputado Zé Teixeira busca viabilizar a aquisição de um caminhão ¾ tipo truck, equipado com guincho e cesta para linha viva, para o município de Fátima do Sul. A solicitação, feita pelo vereador Cordeiro e demais membros do Legislativo Municipal, foi encaminhada ao Governo do Estado e à bancada federal de Mato Grosso do Sul.

O equipamento é considerado fundamental para a realização de serviços técnicos em redes energizadas, oferecendo mais segurança aos trabalhadores e agilidade na manutenção preventiva. Sem recursos suficientes para o investimento, o município conta com o apoio estadual e federal para atender à demanda e melhorar o atendimento à população.

VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Delegado da Polícia Civil ministra palestra no 1º Seminário de Cães Detectores do 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Ladário
Hashioka parabenizou toda a diretoria do CRA-MS e colocou seu mandato à disposição da instituição Deputado Roberto Hashioka entrega moção de congratulação ao presidente do CRA-MS
O documento, em caráter de urgência, foi lido durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa desta quinta-feira, 2 Hashioka solicita tapa-buraco na Rodovia MS-386 entre Mundo Novo e o distrito de Jacareí
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
21°
Tempo nublado Máxima: 33° - Mínima: 21°
21°

Sensação

1.82 km/h

Vento

82%

Umidade

Últimas notícias
Há 5 horas CPMI ouvirá empresário investigado na Operação Sem Desconto
Há 6 horas Delegado da Polícia Civil ministra palestra no 1º Seminário de Cães Detectores do 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Ladário
Há 6 horas Deputado Roberto Hashioka entrega moção de congratulação ao presidente do CRA-MS
Há 6 horas CPMI aprova 88 requerimentos e convoca ex-servidores do INSS
Há 7 horas Comissão aprova projeto que prevê sorteio eletrônico para definir árbitros em competições esportivas
Mais lidas
1
Há 4 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque Além disso, ela foi conquistada pela tranquilidade do local. “A conexão com a natureza e a calmaria do lugar, sem tanta criminalidade”
2
Há 6 dias STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
3
Há 5 dias Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
4
Há 6 dias INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades
5
Há 5 dias Restrições de Trump não impedirão acordos na saúde, diz Padilha
