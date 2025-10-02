WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Câmara

Comissão aprova capacitação obrigatória de agentes da Defesa Civil

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

02/10/2025 19h02
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2954/23 , do Senado, que torna obrigatória a capacitação de todos os agentes públicos e privados que atuam no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec).

Os parlamentares acolheram o parecer do relator , deputado Henderson Pinto (MDB-PA), pela aprovação do texto. “A proposta está alinhada às melhores práticas nacionais e internacionais de gestão de riscos”, afirmou.

O projeto, que altera a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil , determina ainda a padronização das regras para a capacitação dos profissionais, incluindo matriz curricular, carga horária e outros requisitos.

Os órgãos do Sinpdec deverão assegurar a profissionalização e a qualificação dos agentes públicos em caráter permanente. Já os trabalhadores voluntários na Defesa Civil serão submetidos a treinamentos periódicos.

Os agentes estaduais e municipais nomeados para a coordenação de ações do Sinpdec deverão ser capacitados e certificados em até três meses. Esse prazo será contado a partir da entrada em exercício no cargo.

Por fim, a União deverá divulgar a lista dos cargos estaduais de coordenação do Sinpdec ocupados por pessoas que não estejam devidamente certificadas, e os estados apresentarão a lista dos cargos municipais nessas condições.

“A profissionalização dos agentes é condição para a efetividade de qualquer política pública, inclusive de proteção e defesa civil”, disse a autora da proposta, senadora Ivete da Silveira (MDB-SC).

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

O texto, que já foi aprovado pelo Senado, tem de ser aprovado também pela Câmara para virar lei.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê sorteio eletrônico para definir árbitros em competições esportivas
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova proibição de penhora de imóvel rural em área superior à dívida
Mario Agra / Câmara dos Deputados Comissão aprova mudança no Código de Trânsito para aumentar segurança de pedestres com deficiência
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
21°
Tempo nublado Máxima: 33° - Mínima: 21°
21°

Sensação

1.82 km/h

Vento

82%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 5 horas CPMI ouvirá empresário investigado na Operação Sem Desconto
Há 6 horas Delegado da Polícia Civil ministra palestra no 1º Seminário de Cães Detectores do 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Ladário
Há 6 horas Deputado Roberto Hashioka entrega moção de congratulação ao presidente do CRA-MS
Há 6 horas CPMI aprova 88 requerimentos e convoca ex-servidores do INSS
Há 7 horas Comissão aprova projeto que prevê sorteio eletrônico para definir árbitros em competições esportivas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque Além disso, ela foi conquistada pela tranquilidade do local. “A conexão com a natureza e a calmaria do lugar, sem tanta criminalidade”
2
Há 6 dias STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
3
Há 5 dias Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
4
Há 6 dias INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades
5
Há 5 dias Restrições de Trump não impedirão acordos na saúde, diz Padilha
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados