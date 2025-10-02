WhatsApp

Lia Nogueira solicita recursos para garantir novo veículo à Saúde de Pedro Gomes

Com foco em fortalecer a saúde pública nos municípios, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) apresentou uma indicação ao governador Eduardo Corrê...

02/10/2025 19h02
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Com foco em fortalecer a saúde pública nos municípios, a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) apresentou uma indicação ao governador Eduardo Corrêa Riedel (PP), ao secretário de Estado de Saúde Maurício Simões Corrêa e ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Casa Civil), Eduardo Rocha. O pedido busca a destinação de recursos para a aquisição de um veículo para a Secretaria de Saúde de Pedro Gomes-MS.

A medida atende a uma solicitação do vereador Lobinho (PP) e surge diante das dificuldades logísticas enfrentadas pela Secretaria de Saúde do município. Atualmente, a falta de veículos adequados prejudica o transporte de pacientes, profissionais de saúde e insumos, comprometendo a eficiência dos atendimentos e das ações de prevenção em comunidades mais afastadas.

Segundo Lia Nogueira, o investimento em mobilidade é fundamental para garantir mais qualidade no atendimento.
“Um veículo novo permitirá maior agilidade, segurança e alcance nas ações de saúde, fortalecendo tanto a atenção básica quanto o suporte em casos emergenciais”, ressaltou a deputada.

A aquisição do veículo trará benefícios diretos à população, assegurando transporte seguro e ampliando a capacidade da rede municipal de saúde. Além de melhorar o atendimento aos cidadãos, a medida contribuirá para oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais da área, reforçando o compromisso com a saúde e bem-estar da comunidade de Pedro Gomes.

