DOF - MS

DOF apreende veículo com quase 100 quilos de haxixe em meio a carga de material hospitalar

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta quarta-feira (01), quase 100 quilos de haxixe, que eram tran...

02/10/2025 17h57
Por: Redação
Fonte: DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta quarta-feira (01), quase 100 quilos de haxixe, que eram transportados em um veículo VW Saveiro. A ação foi registrada na cidade de Naviraí e resultou na prisão em flagrante de uma mulher de 29 anos.

Os militares faziam bloqueio na rodovia BR-487, próximo ao posto fiscal Foz do Amambai, quando abordaram o automóvel. Durante entrevista, a condutora de nacionalidade paraguaia, apresentou bastante nervosismo e informou que estava transportando carga de materiais hospitalares.

Em vistoria no carro foi encontrado, em algumas caixas, diversos pacotes de haxixe, que após a pesagem totalizaram 99,5 quilos do entorpecente.

A motorista disse que carregou a carga em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, com destino à cidade de Curitiba (PR), onde receberia R$ 50 mil pelo transporte. O prejuízo ao crime foi estimado em aproximadamente R$ 7,1 milhões.

A mulher, a droga e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Naviraí.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Tempestade no Oeste III, em conjunto com o Exército Brasileiro.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.

