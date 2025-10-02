WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Digitar o site oficial do Detran de Mato Grosso do Sul no navegador web evita prejuízo com golpes

Um único clique no site errado custou R$ 237,64 para uma motorista de Campo Grande. O caso dela mostra como golpistas se aproveitam justamente do p...

02/10/2025 15h42
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Um único clique no site errado custou R$ 237,64 para uma motorista de Campo Grande. O caso dela mostra como golpistas se aproveitam justamente do período de vencimento do licenciamento para enganar quem está com pressa.

Ontem (30) terminou o prazo para veículos com placas finais 3 e 9. Hoje (1º) é a vez das placas final 0. É nessas datas estratégicas que criminosos patrocinam sites clones do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), capturando motoristas distraídos.

>Edna procurou a sede administrativa do Detran-MS nesta quarta-feira
>Edna procurou a sede administrativa do Detran-MS nesta quarta-feira

Foi o que aconteceu com Edna L. C. que procurou a sede do Detran-MS nesta quarta-feira (1º). Na véspera, por volta das 18h, ela pesquisou no Google as palavras “Detran MS licenciamento” e entrou em um site que parecia oficial, com a diferença que não precisava fazerlogin para emitir a guia. Ao gerar a guia e pagar via Pix, acreditou que estava em dia com o órgão. Mas, na verdade, havia acabado de cair em um golpe.

O valor pago era quase idêntico ao do licenciamento real (R$ 238,36), o que aumentou a sensação de confiança. “Apareceram até três multas gravíssimas, o que achei estranho. Mesmo assim, emiti apenas a guia do licenciamento e paguei. Só depois percebi que o recebedor não era o Detran-MS, mas ‘Atendimento Digital e Guia Seg Ltda’”, contou Edna.

Ao tentar emitir o CRLV-e (Certificado de Registro e Licenciamento Eletrônico), ela percebeu que o documento ainda constava como pendente. A partir daí, ficou claro que tinha sido vítima de golpe.

A Diretoria de Tecnologia da Informação (Dirti) do Detran-MS analisou o caso para tentar derrubar o site falso e coletar informações. Edna também foi orientada a registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil (PCMS).

Resultado de busca que direciona para site falso
Resultado de busca que direciona para site falso
Resultado correto do portal original
Resultado correto do portal original

Atenção redobrada

O Detran-MS lamenta situações como essa e reforça a importância de sempre conferir o endereço antes de emitir guias. 

Segundo o diretor de Tecnologia da Informação do órgão, Robson Lui, há um detalhe que faz toda a diferença. “O site oficial do Detran é www.meudetran.ms.gov.br ;. Assim como o Detran, todos os portais do Governo de Mato Grosso do Sul terminam em ms.gov.br. Qualquer domínio diferente disso deve ser considerado suspeito”.

Outro ponto essencial é conferir o recebedor. “Antes de digitar a senha, verifique quem vai receber. As guias do Detran sempre terão como recebedor: Detran MS”, destaca Lui.

Por segurança, tanto o Portal de Serviços Meu Detran quanto o aplicativo Meu Detran MS exigem login com CPF e senha para consultas e pagamentos.

Além disso, o cidadão pode contar com a Glória, assistente virtual oficial do Detran-MS pelo WhatsApp. O número é (67) 3368-0500, com selo de verificação da Meta. Pelo canal é possível consultar débitos, emitir guias e obter informações de forma prática e segura.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS
Fotos: Robson Dantas e Mireli Obando

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Delegado da Polícia Civil ministra palestra no 1º Seminário de Cães Detectores do 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Ladário
Hashioka parabenizou toda a diretoria do CRA-MS e colocou seu mandato à disposição da instituição Deputado Roberto Hashioka entrega moção de congratulação ao presidente do CRA-MS
O documento, em caráter de urgência, foi lido durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa desta quinta-feira, 2 Hashioka solicita tapa-buraco na Rodovia MS-386 entre Mundo Novo e o distrito de Jacareí
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
21°
Tempo nublado Máxima: 33° - Mínima: 21°
21°

Sensação

1.82 km/h

Vento

82%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 5 horas CPMI ouvirá empresário investigado na Operação Sem Desconto
Há 6 horas Delegado da Polícia Civil ministra palestra no 1º Seminário de Cães Detectores do 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Ladário
Há 6 horas Deputado Roberto Hashioka entrega moção de congratulação ao presidente do CRA-MS
Há 6 horas CPMI aprova 88 requerimentos e convoca ex-servidores do INSS
Há 7 horas Comissão aprova projeto que prevê sorteio eletrônico para definir árbitros em competições esportivas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque Além disso, ela foi conquistada pela tranquilidade do local. “A conexão com a natureza e a calmaria do lugar, sem tanta criminalidade”
2
Há 6 dias STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
3
Há 5 dias Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
4
Há 6 dias INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades
5
Há 5 dias Restrições de Trump não impedirão acordos na saúde, diz Padilha
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados