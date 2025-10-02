Digitar o site oficial do Detran de Mato Grosso do Sul no navegador web evita prejuízo com golpes

Um único clique no site errado custou R$ 237,64 para uma motorista de Campo Grande. O caso dela mostra como golpistas se aproveitam justamente do período de vencimento do licenciamento para enganar quem está com pressa.

Ontem (30) terminou o prazo para veículos com placas finais 3 e 9. Hoje (1º) é a vez das placas final 0. É nessas datas estratégicas que criminosos patrocinam sites clones do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), capturando motoristas distraídos.

>Edna procurou a sede administrativa do Detran-MS nesta quarta-feira

Foi o que aconteceu com Edna L. C. que procurou a sede do Detran-MS nesta quarta-feira (1º). Na véspera, por volta das 18h, ela pesquisou no Google as palavras “Detran MS licenciamento” e entrou em um site que parecia oficial, com a diferença que não precisava fazerlogin para emitir a guia. Ao gerar a guia e pagar via Pix, acreditou que estava em dia com o órgão. Mas, na verdade, havia acabado de cair em um golpe.

O valor pago era quase idêntico ao do licenciamento real (R$ 238,36), o que aumentou a sensação de confiança. “Apareceram até três multas gravíssimas, o que achei estranho. Mesmo assim, emiti apenas a guia do licenciamento e paguei. Só depois percebi que o recebedor não era o Detran-MS, mas ‘Atendimento Digital e Guia Seg Ltda’”, contou Edna.

Ao tentar emitir o CRLV-e (Certificado de Registro e Licenciamento Eletrônico), ela percebeu que o documento ainda constava como pendente. A partir daí, ficou claro que tinha sido vítima de golpe.

A Diretoria de Tecnologia da Informação (Dirti) do Detran-MS analisou o caso para tentar derrubar o site falso e coletar informações. Edna também foi orientada a registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil (PCMS).

Resultado de busca que direciona para site falso

Resultado correto do portal original