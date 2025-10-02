Polícia Militar detém suspeito com grande quantidade de fios de cobre em Corumbá

Na manhã desta segunda-feira, 29 de setembro, por volta das 8h50, durante patrulhamento ostensivo e preventivo na região central de Corumbá, uma equipe da Polícia Militar visualizou um indivíduo em atitude suspeita . Ele foi visto manuseando diversos fios de cobre e colocando-os em sacos de lixo preto, o que chamou a atenção da guarnição.

Diante da situação, foi realizada a abordagem policial. Durante a ação, foram encontrados aproximadamente 20 quilos de fios de cobre, totalizando cerca de 100 metros, de diferentes tamanhos e bitolas. Ao ser questionado sobre a origem do material, o suspeito, de 32 anos, apresentou respostas evasivas e contraditórias, não conseguindo comprovar a procedência. A equipe destacou que, em data recente, o mesmo indivíduo já havia sido detido por crime semelhante na área central da cidade. Diante dos fatos, o material foi apreendido e o suspeito encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para as providências cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância da participação da comunidade no combate a furtos e receptações. Denúncias sobre atividades suspeitas podem ser feitas, de forma rápida e segura, por meio do telefone 190, contribuindo para a segurança de todos.