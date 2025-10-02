Proposta inclui Dia Internacional das Meninas no calendário brasileiro

O Projeto de Lei 2562/25 inclui o Dia Internacional das Meninas no calendário brasileiro, a ser celebrado em 11 de outubro. O texto em análise na Câmara dos Deputados incorpora data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU).

“A criação desta data pela ONU reconheceu a situação única de vulnerabilidade e discriminação que meninas enfrentam globalmente. O objetivo é promover a igualdade de gênero e o empoderamento das meninas”, explicou a autora da proposta, deputada Soraya Santos (PL-RJ).

Próximos passos

Já aprovado pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, o projeto ainda será analisado pelo Plenário.

Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.