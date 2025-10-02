WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Fundesporte firma parceria com faculdade para oferecer atendimento psicológico gratuito a atletas

Com o objetivo de fortalecer a saúde mental e melhorar a qualidade de vida dos atletas sul-mato-grossenses, a Fundesporte (Fundação de Desporto e L...

02/10/2025 14h36
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Com o objetivo de fortalecer a saúde mental e melhorar a qualidade de vida dos atletas sul-mato-grossenses, a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) firmou uma parceria com o Centro Universitário Anhanguera Unaes, em Campo Grande. A iniciativa garante atendimento psicológico gratuito aos esportistas vinculados à Fundação, contribuindo diretamente para o bem-estar emocional e para o desempenho nas competições.

Os atendimentos serão realizados na clínica-escola da universidade, com sessões de 50 minutos conduzidas por estagiários do curso de Psicologia, sempre sob supervisão profissional. Os técnicos dos atletas serão responsáveis pelos agendamentos, que poderão ser realizados nos seguintes horários:

  • Segunda-feira: das 13h30 às 16h30 e das 18h30 às 21h30
  • Quarta-feira: das 8h às 11h
  • Quinta-feira: das 18h30 às 21h30
  • Sexta-feira: das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30

Além de promover assistência especializada aos atletas, a parceria também fortalece o vínculo entre o esporte e o meio acadêmico, oferecendo campo de prática para estudantes dos cursos de Psicologia e Fisioterapia da instituição. Dessa forma, universitários têm a oportunidade de atender tanto atletas iniciantes quanto de alto rendimento, vivenciando demandas específicas do ambiente esportivo.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Martins Nuñes, a parceria significa avanço até mesmo no rendimento dos atletas: “Essa parceria é fundamental porque amplia o atendimento aos nossos atletas em duas grandes frentes. Já firmamos parceria para a área de fisioterapia e agora para a psicologia. Nosso objetivo é melhorar o desempenho dos atletas em todos os aspectos. Em Brasília, alcançamos o melhor resultado de todos os tempos, ficando em sexto lugar no ranking, e seguimos em busca de cada vez mais excelência, para que esses atletas tenham uma carreira ainda mais longínqua”, finalizou.

Para o reitor da Anhanguera Unaes, José Cleonis Cavalcanti, o acordo representa um avanço para ambos os lados. “Mais do que apoiar os atletas, garantimos também um suporte acadêmico. Contribuir para o desenvolvimento humano e esportivo desses profissionais por meio da Psicologia é extremamente significativo. E, para nossos alunos, é uma oportunidade ímpar de atuar com um público tão específico”, destacou.

O projeto será coordenado por Danillo Lima Calixto da Cruz, coordenador do curso e responsável pela Clínica de Psicologia. Para mais informações, entre em contato com a Clínica de Psicologia Anhanguera pelo telefone: (67) 99171-5236.

Bel Manvailer, Comunicação Setesc
Fotos: Ricardo Gomes/Setesc

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Arte EBC Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Recorde de inscritos marca a 3ª Corrida dos Poderes, que terá edição especial em outubro
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul MS inaugura 1ª escola pública de equitação do Estado e aposta no esporte como ferramenta de inclusão social
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
38°
Tempo nublado Máxima: 36° - Mínima: 20°
38°

Sensação

0.45 km/h

Vento

24%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 39 minutos Proposta inclui Dia Internacional das Meninas no calendário brasileiro
Há 39 minutos Fundesporte firma parceria com faculdade para oferecer atendimento psicológico gratuito a atletas
Há 39 minutos Zeca apresenta moção de aplauso a Lula por lei que garante avanços à agricultura familiar
Há 2 horas Comissão mista vota na terça a MP que tributa aplicações financeiras
Há 2 horas Comissão de Turismo aprova criação do Disque Turista
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque Além disso, ela foi conquistada pela tranquilidade do local. “A conexão com a natureza e a calmaria do lugar, sem tanta criminalidade”
2
Há 5 dias STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
3
Há 7 dias ‘Careca do INSS’ não responde perguntas de relator, mas nega participar de fraude
4
Há 5 dias Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
5
Há 5 dias INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados