Fundesporte firma parceria com faculdade para oferecer atendimento psicológico gratuito a atletas

Com o objetivo de fortalecer a saúde mental e melhorar a qualidade de vida dos atletas sul-mato-grossenses, a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) firmou uma parceria com o Centro Universitário Anhanguera Unaes, em Campo Grande. A iniciativa garante atendimento psicológico gratuito aos esportistas vinculados à Fundação, contribuindo diretamente para o bem-estar emocional e para o desempenho nas competições.

Os atendimentos serão realizados na clínica-escola da universidade, com sessões de 50 minutos conduzidas por estagiários do curso de Psicologia, sempre sob supervisão profissional. Os técnicos dos atletas serão responsáveis pelos agendamentos, que poderão ser realizados nos seguintes horários:

Segunda-feira: das 13h30 às 16h30 e das 18h30 às 21h30

das 13h30 às 16h30 e das 18h30 às 21h30 Quarta-feira: das 8h às 11h

das 8h às 11h Quinta-feira: das 18h30 às 21h30

das 18h30 às 21h30 Sexta-feira: das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30

Além de promover assistência especializada aos atletas, a parceria também fortalece o vínculo entre o esporte e o meio acadêmico, oferecendo campo de prática para estudantes dos cursos de Psicologia e Fisioterapia da instituição. Dessa forma, universitários têm a oportunidade de atender tanto atletas iniciantes quanto de alto rendimento, vivenciando demandas específicas do ambiente esportivo.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Martins Nuñes, a parceria significa avanço até mesmo no rendimento dos atletas: “Essa parceria é fundamental porque amplia o atendimento aos nossos atletas em duas grandes frentes. Já firmamos parceria para a área de fisioterapia e agora para a psicologia. Nosso objetivo é melhorar o desempenho dos atletas em todos os aspectos. Em Brasília, alcançamos o melhor resultado de todos os tempos, ficando em sexto lugar no ranking, e seguimos em busca de cada vez mais excelência, para que esses atletas tenham uma carreira ainda mais longínqua”, finalizou.

Para o reitor da Anhanguera Unaes, José Cleonis Cavalcanti, o acordo representa um avanço para ambos os lados. “Mais do que apoiar os atletas, garantimos também um suporte acadêmico. Contribuir para o desenvolvimento humano e esportivo desses profissionais por meio da Psicologia é extremamente significativo. E, para nossos alunos, é uma oportunidade ímpar de atuar com um público tão específico”, destacou.

O projeto será coordenado por Danillo Lima Calixto da Cruz, coordenador do curso e responsável pela Clínica de Psicologia. Para mais informações, entre em contato com a Clínica de Psicologia Anhanguera pelo telefone: (67) 99171-5236.

Bel Manvailer, Comunicação Setesc

Fotos: Ricardo Gomes/Setesc