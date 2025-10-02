WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Senado Federal

Comissão mista vota na terça a MP que tributa aplicações financeiras

Está marcada para as 9h da terça-feira (7) a votação do relatório da medida provisória (MP) 1.303/2025, que trata da tributação de aplicações finan...

02/10/2025 13h30
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Relatório de Carlos Zarattini será votado pela comissão da MP 1.303/2025, presidida por Renan Calheiros - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Relatório de Carlos Zarattini será votado pela comissão da MP 1.303/2025, presidida por Renan Calheiros - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Está marcada para as 9h da terça-feira (7) a votação do relatório da medida provisória (MP) 1.303/2025, que trata da tributação de aplicações financeiras e de ativos virtuais (MP 1.303/2025). Em seu parecer, o deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) amplia a tributação de investimentos hoje isentos e transfere das prefeituras para o Ministério do Trabalho e Emprego a competência para gerenciar o pagamento do seguro-desemprego a pescadores artesanais. A comissão mista que analisa a matéria é presidida pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL).

A MP 1.303/2025 foi editada pelo governo em junho, como forma de compensar a revogação do decreto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que previa a alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O texto prevê a tributação de fundos de investimentos, como letras de crédito e fundos imobiliários, e contém regras específicas para a tributação de ativos virtuais, operações em bolsa, empréstimos de ativos e investidores estrangeiros. A medida provisória também ampliou a tributação sobre as apostas de quota fixa (bets).

De acordo com o Ministério da Fazenda, a MP tem o objetivo de “corrigir distorções, construir isonomia tributária e manter o equilíbrio fiscal do Brasil”.

Depois de ser analisada pela comissão mista do Congresso, a medida provisória passará por votação nos Plenários da Câmara e do Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Frases e imagens ressaltaram a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Congresso recebe projeção em alerta contra o câncer de mama
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Nelsinho Trad destaca campanhas de prevenção ao câncer
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Cleitinho apoia isenção do IR a quem ganha até R$ 5 mil
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
38°
Tempo nublado Máxima: 36° - Mínima: 20°
38°

Sensação

0.45 km/h

Vento

24%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 39 minutos Proposta inclui Dia Internacional das Meninas no calendário brasileiro
Há 39 minutos Fundesporte firma parceria com faculdade para oferecer atendimento psicológico gratuito a atletas
Há 39 minutos Zeca apresenta moção de aplauso a Lula por lei que garante avanços à agricultura familiar
Há 2 horas Comissão mista vota na terça a MP que tributa aplicações financeiras
Há 2 horas Comissão de Turismo aprova criação do Disque Turista
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque Além disso, ela foi conquistada pela tranquilidade do local. “A conexão com a natureza e a calmaria do lugar, sem tanta criminalidade”
2
Há 5 dias STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
3
Há 7 dias ‘Careca do INSS’ não responde perguntas de relator, mas nega participar de fraude
4
Há 5 dias Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
5
Há 5 dias INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados