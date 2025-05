Com o frio, SP aciona operação para pessoas em situação de rua

Os cidadãos podem solicitar a abordagem social de pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo por meio do telefone 156, que tem ligação gratuita. Esse serviço, informa a administração municipal, funciona 24 horas sem necessidade de identificação. Entretanto, é importante informar o endereço em que a pessoa se encontra, indicando um número aproximado e pontos de referência, além de características físicas e detalhes de vestimenta.

A prefeitura informou que o serviço de acolhimento socioassistencial consiste em 280 mil vagas distribuídas em 380 serviços como hotéis sociais, centros de acolhida e Vilas Reencontro. Quando a operação ocorre, essa oferta é ampliada, com atendimento em quatro centros esportivos onde ocorre pernoite, banho e refeições. Para quem se recusa a ser encaminhado para um centro de acolhida, a prefeitura diz entregar um cobertor.

A Operação Baixas Temperaturas (OBT) é acionada sempre que a temperatura atinge 13 °C ou menos. Nesses dias, as tendas funcionam das 18h à 0h e oferecem alimentos como sopa, pão, chocolate quente, chá e água, além de cobertores e kits de inverno compostos por luvas, toucas, meias e agasalhos.

De acordo com a administração municipal, serão montadas dez tendas em regiões estratégicas da capital paulista . A operação teve início às 18h.

Com previsão de uma madrugada fria, que pode alcançar os 13 graus Celsius (Cº), a prefeitura de São Paulo informou que vai ativar a Operação Baixas Temperaturas nesta quarta-feira (14) para atendimento das pessoas em situação de rua.

