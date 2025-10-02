WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Senado Federal

Congresso recebe projeção em alerta contra o câncer de mama

Na noite de quarta-feira (1º), o Congresso Nacional recebeu projeções em apoio à campanha Outubro Rosa. Durante algumas horas, as torres e cúpulas ...

02/10/2025 11h21
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Frases e imagens ressaltaram a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
Frases e imagens ressaltaram a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

Na noite de quarta-feira (1º), o Congresso Nacional recebeu projeções em apoio à campanha Outubro Rosa. Durante algumas horas, as torres e cúpulas do Senado e da Câmara foram iluminadas com frases e imagens ressaltando a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, ressaltou a necessidade de prevenção da doença.

— Mais um mês de outubro começa e mais uma vez nós temos que estar atentos e vigilantes sobre a questão do câncer de mama. Devemos dar atenção não só no Outubro Rosa, mas em todos os meses. Sabemos que a evolução no tratamento do câncer tem sido imensa e quanto mais cedo a lesão é descoberta, maiores as chances de cura — disse.

Para a diretora da Secretaria de Relações Públicas do Senado, Juliana Borges, as projeções no prédio histórico do Parlamento são uma abordagem inovadora e capaz de promover ações de utilidade pública.

— Essas intervenções transformam a icônica arquitetura de Niemeyer em uma verdadeira tela, capturando a atenção do público e estimulando um maior engajamento cívico. Além disso, estabelecemos um novo canal de diálogo, reforçando o compromisso do Congresso com a transparência e a participação cidadã — afirmou.

Um vídeo projetado mostrou os direitos estabelecidos na Lei dos 60 Dias , que prevê o início do tratamento de um paciente com câncer no Sistema Único de Saúde (SUS) no prazo máximo de 60 dias, contados a partir do momento em que o paciente for diagnosticado, e na Lei 14.335, de 2022 , que ampliou a prevenção, a detecção e o tratamento dos cânceres do colo uterino, de mama e colorretal em mulheres.

Campanha

Além de dar visibilidade ao Outubro Rosa, Senado e Câmara atuam para conscientizar e tratar de servidoras e colaboradoras terceirizadas das duas Casas. Em 2024, 180 mulheres foram examinadas e duas foram diagnosticadas com câncer de mama. Neste ano, já estão garantidas cerca de 200 mamografias.

— O Senado Federal trabalha por meio do processo legislativo, por meio de ações, projetando para a comunidade a importância desse tema; mas também trabalha internamente, fazendo a proteção, a educação e a conservação da vida e da vida com qualidade de suas servidoras e colaboradoras — disse Ilana.

O programação do Outubro Rosa de 2025 inclui palestras, campanha de corte de cabelo solidário, sessão solene no dia 15 de outubro e exposição fotográfica.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Relatório de Carlos Zarattini será votado pela comissão da MP 1.303/2025, presidida por Renan Calheiros - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Comissão mista vota na terça a MP que tributa aplicações financeiras
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Nelsinho Trad destaca campanhas de prevenção ao câncer
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Cleitinho apoia isenção do IR a quem ganha até R$ 5 mil
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
38°
Tempo nublado Máxima: 36° - Mínima: 20°
38°

Sensação

0.45 km/h

Vento

24%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 38 minutos Proposta inclui Dia Internacional das Meninas no calendário brasileiro
Há 38 minutos Fundesporte firma parceria com faculdade para oferecer atendimento psicológico gratuito a atletas
Há 38 minutos Zeca apresenta moção de aplauso a Lula por lei que garante avanços à agricultura familiar
Há 2 horas Comissão mista vota na terça a MP que tributa aplicações financeiras
Há 2 horas Comissão de Turismo aprova criação do Disque Turista
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque Além disso, ela foi conquistada pela tranquilidade do local. “A conexão com a natureza e a calmaria do lugar, sem tanta criminalidade”
2
Há 5 dias STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
3
Há 7 dias ‘Careca do INSS’ não responde perguntas de relator, mas nega participar de fraude
4
Há 5 dias Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
5
Há 5 dias INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados