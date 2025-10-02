Polícia Militar em Três Lagoas realiza a prisão de autor de roubo

Três Lagoas – MS, no primeiro dia outubro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um autor de roubo.

Nesta quarta-feira, durante diligências ininterruptas visando à localização dos autores de um roubo realizado por volta das 17h, do dia anterior, em um comércio localizado na rua Antoniel Cardoso da Cunha, no Jardim Novo Ipanema, uma guarnição da Força Tática do 2º BPM quando na rua José Amim visualizou um indivíduo com características idênticas às do autor do roubo, que ao notar a aproximação policial, empreendeu fuga pulando o muro da residência, evadindo-se por quintais vizinhos.

De imediato foi realizado cerco policial, onde durante as buscas o suspeito foi localizado e após incursão tática no local este foi detido, trajando apenas calça jeans, tendo retirado e dispensado parte das roupas durante a fuga. Nas imediações da residência onde foi detido os policiais localizaram as botinas amarelas e o boné bege, compatíveis com os utilizados no momento do roubo.

Diante do flagrante o detido foi conduzido até a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de roubo.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

