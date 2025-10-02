Formação que transforma vidas: Grupo finaliza curso de costura e já tem oportunidades de emprego

Nesta semana o auditório do CRAS Vida Nova, em Campo Grande, foi palco de emoção e esperança. Cinquenta e três mulheres e homens concluíram o curso gratuito de “Costura Sob Medida”, promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e da Funtrab (Fundação do Trabalho de MS), em parceria com o Senai.

Foram dois meses intensivos de aprendizado – um total de 160 horas/aula – que levaram os participantes a mergulhar nos fundamentos da costura, modelagem e acabamento de peças. Para muitos, era a primeira experiência em um curso profissionalizante; para outros, a retomada de um sonho antigo interrompido pelo tempo.

O curso não apenas entregou conhecimento técnico, mas abriu portas concretas. A empresa Nilcatex, referência nacional no setor têxtil, acompanhou de perto o desenvolvimento da turma e anunciou a abertura de 200 vagas exclusivas para os recém-formados, com contratações previstas para as próximas semanas.

“A gente viu o empenho, o talento e a vontade de aprender. Educação sempre abre portas, e essas pessoas merecem essa chance. Desejamos vida digna e progresso”, destacou Marina Dobashi, diretora-presidente da Funtrab.

>Formatura do curso de costura da Funtrab

Histórias que inspiram

Entre os formandos, a dona de casa Jacinta Balbueno, de 62 anos, arrancou aplausos ao compartilhar sua trajetória. Ela já havia trabalhado na indústria têxtil, mas precisou interromper a carreira para cuidar do neto em Três Lagoas. De volta à Capital neste ano, enxergou no curso a oportunidade de recomeçar. “Eu achava que minha idade era um impedimento. Hoje vejo que foi meu ponto de partida. Sempre trabalhei na cozinha, mas quando entrei nessa indústria têxtil foi muito bom, tínhamos bons líderes. Me senti em casa”, disse, emocionada.

Outra aluna, a artesã Marli Marçal Santos, de 54 anos, foi uma das oradoras da turma. Sonhando alto, ela revelou seus planos futuros: “Como o curso particular é muito caro, foi muito gratificante realizá-lo gratuitamente. Além de tentar uma colocação na indústria, penso em casar, fazer parceria com uma colega e montarmos uma fábrica de lingerie. Acredito que teremos uma transformação na vida”.

O clima do curso foi marcado por companheirismo, troca de experiências e apoio mútuo. Jovens em busca do primeiro emprego dividiram sala com veteranas em busca de recomeço, costurando laços de amizade e confiança.

O secretário executivo de Qualificação Profissional e Trabalho (Sequalit) da Semadesc, Esaú Aguiar comentou que a entrega de hoje é a prova de que políticas públicas de qualificação profissional, quando unidas à iniciativa privada, podem mudar realidades. “Sem as nossas parcerias, não conseguiríamos fazer essa entrega tão compensadora. Ver essas pessoas saindo daqui com uma profissão e com perspectiva de emprego é a maior recompensa,” afirmou.

O encerramento foi marcado por abraços, lágrimas e sorrisos largos. Para além dos certificados, cada formando saiu com algo maior: a perspectiva de uma vida diferente, com trabalho, renda e reconhecimento.

Em Campo Grande, 53 histórias foram costuradas com linha de coragem e tecido de esperança. E agora seguem rumo a um novo capítulo — feito à mão, com dedicação e fé em um futuro melhor.

Cláudia Yuri, Funtrab

Fotos: Divulgação/Funtrab