WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Formação que transforma vidas: Grupo finaliza curso de costura e já tem oportunidades de emprego

Nesta semana o auditório do CRAS Vida Nova, em Campo Grande, foi palco de emoção e esperança. Cinquenta e três mulheres e homens concluíram o curso...

02/10/2025 11h21
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Nesta semana o auditório do CRAS Vida Nova, em Campo Grande, foi palco de emoção e esperança. Cinquenta e três mulheres e homens concluíram o curso gratuito de “Costura Sob Medida”, promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e da  Funtrab (Fundação do Trabalho de MS), em parceria com o Senai.

Foram dois meses intensivos de aprendizado – um total de 160 horas/aula – que levaram os participantes a mergulhar nos fundamentos da costura, modelagem e acabamento de peças. Para muitos, era a primeira experiência em um curso profissionalizante; para outros, a retomada de um sonho antigo interrompido pelo tempo.

O curso não apenas entregou conhecimento técnico, mas abriu portas concretas. A empresa Nilcatex, referência nacional no setor têxtil, acompanhou de perto o desenvolvimento da turma e anunciou a abertura de 200 vagas exclusivas para os recém-formados, com contratações previstas para as próximas semanas.

“A gente viu o empenho, o talento e a vontade de aprender. Educação sempre abre portas, e essas pessoas merecem essa chance. Desejamos vida digna e progresso”, destacou Marina Dobashi, diretora-presidente da Funtrab.

>Formatura do curso de costura da Funtrab
>Formatura do curso de costura da Funtrab

Histórias que inspiram

Entre os formandos, a dona de casa Jacinta Balbueno, de 62 anos, arrancou aplausos ao compartilhar sua trajetória. Ela já havia trabalhado na indústria têxtil, mas precisou interromper a carreira para cuidar do neto em Três Lagoas. De volta à Capital neste ano, enxergou no curso a oportunidade de recomeçar. “Eu achava que minha idade era um impedimento. Hoje vejo que foi meu ponto de partida. Sempre trabalhei na cozinha, mas quando entrei nessa indústria têxtil foi muito bom, tínhamos bons líderes. Me senti em casa”, disse, emocionada.

Outra aluna, a artesã Marli Marçal Santos, de 54 anos, foi uma das oradoras da turma. Sonhando alto, ela revelou seus planos futuros: “Como o curso particular é muito caro, foi muito gratificante realizá-lo gratuitamente. Além de tentar uma colocação na indústria, penso em casar, fazer parceria com uma colega e montarmos uma fábrica de lingerie. Acredito que teremos uma transformação na vida”.

O clima do curso foi marcado por companheirismo, troca de experiências e apoio mútuo. Jovens em busca do primeiro emprego dividiram sala com veteranas em busca de recomeço, costurando laços de amizade e confiança.

O secretário executivo de Qualificação Profissional e Trabalho (Sequalit) da Semadesc, Esaú Aguiar comentou  que a entrega de hoje é a prova de que políticas públicas de qualificação profissional, quando unidas à iniciativa privada, podem mudar realidades. “Sem as nossas parcerias, não conseguiríamos fazer essa entrega tão compensadora. Ver essas pessoas saindo daqui com uma profissão e com perspectiva de emprego é a maior recompensa,” afirmou.

O encerramento foi marcado por abraços, lágrimas e sorrisos largos. Para além dos certificados, cada formando saiu com algo maior: a perspectiva de uma vida diferente, com trabalho, renda e reconhecimento.

Em Campo Grande, 53 histórias foram costuradas com linha de coragem e tecido de esperança. E agora seguem rumo a um novo capítulo — feito à mão, com dedicação e fé em um futuro melhor.

ATENÇÃO: Confira aqui a galeria de fotos do evento 

Cláudia Yuri, Funtrab
Fotos: Divulgação/Funtrab

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Zeca apresenta moção de aplauso a Lula por lei que garante avanços à agricultura familiar
© Fernando Frazão/Agência Brasil Gasto de brasileiros com viagens nacionais subiu 11,7% em 2024
© José Cruz/Agência Brasil Avião supera ônibus como segundo meio mais comum de viagens pessoais
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
38°
Tempo nublado Máxima: 36° - Mínima: 20°
38°

Sensação

0.45 km/h

Vento

24%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 38 minutos Proposta inclui Dia Internacional das Meninas no calendário brasileiro
Há 38 minutos Fundesporte firma parceria com faculdade para oferecer atendimento psicológico gratuito a atletas
Há 38 minutos Zeca apresenta moção de aplauso a Lula por lei que garante avanços à agricultura familiar
Há 2 horas Comissão mista vota na terça a MP que tributa aplicações financeiras
Há 2 horas Comissão de Turismo aprova criação do Disque Turista
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque Além disso, ela foi conquistada pela tranquilidade do local. “A conexão com a natureza e a calmaria do lugar, sem tanta criminalidade”
2
Há 5 dias STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
3
Há 7 dias ‘Careca do INSS’ não responde perguntas de relator, mas nega participar de fraude
4
Há 5 dias Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
5
Há 5 dias INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados