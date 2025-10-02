WhatsApp

Senado Federal

Nelsinho Trad destaca campanhas de prevenção ao câncer

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) destacou, em pronunciamento na quarta-feira (1º), a importância das campanhas nacionais de prevenção ao câncer. El...

02/10/2025 10h17
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) destacou, em pronunciamento na quarta-feira (1º), a importância das campanhas nacionais de prevenção ao câncer. Ele citou o Outubro Rosa, voltado para a saúde da mulher, e o Novembro Azul, dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata.

— No corredor de acesso a este Plenário, tivemos uma solenidade do instituto Recomeçar, liderado pela Joana dos Anjos, uma guerreira, portadora que foi, tempos atrás, de câncer de mama, que tirou dessa dor a inspiração para poder conscientizar cada vez mais a sociedade brasileira — disse.

O senador também chamou a atenção para mortes recentes causadas por intoxicação por metanol presente em bebidas alcoólicas adulteradas. Segundo ele, casos já foram registrados em São Paulo e Pernambuco.

— Estamos vivendo numa época em que notícias de diferentes estados estão mostrando pessoas morrendo por intoxicação por metanol, que, de uma forma criminosa, está sendo diluído nas bebidas alcoólicas. Ora, morreram em Pernambuco, morreram em São Paulo. E há quantos outros que, silenciosamente, devem ter morrido Brasil afora, e isso passou despercebido em função de não se chegar — porque não é fácil — a esse diagnóstico — afirmou.

Nelsinho pediu rigor nas investigações e orientou a população a procurar atendimento médico imediato em caso de sintomas de intoxicação, como náuseas, tontura e visão turva. Ele defendeu a responsabilização criminal dos envolvidos na adulteração das bebidas.

