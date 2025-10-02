WhatsApp

Polícia Civil prende duas pessoas com mandados de prisão aberto em Campo Grande

Policiais civis do G.O.I. (Grupo de Operações e Investigações) prenderam, na tarde desta quarta-feira (1º/10), um indivíduo foragido da Justiça com...

02/10/2025 10h17
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Policiais civis do G.O.I. (Grupo de Operações e Investigações) prenderam, na tarde desta quarta-feira (1º/10), um indivíduo foragido da Justiça com mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo e estupro.

Após investigações preliminares, os agentes identificaram que o suspeito estaria nas proximidades do bairro Jardim Aeroporto. A equipe realizou diversas diligências na região e obteve êxito em localizar o indivíduo, que foi abordado em frente a uma praça no bairro Recanto dos Pássaros.

L.M.S., de 39 anos, foi imediatamente detido e conduzido à 1ª Delegacia de Atendimento à Mulher (1ª Deam), localizada na Casa da Mulher Brasileira, onde foi apresentado à autoridade policial plantonista, que formalizou o cumprimento do mandado de prisão.

Em outra ação, policiais do G.O.I. capturaram E.A.D.A., de 34 anos, no bairro Taquarussu.

Durante a abordagem, foi constatado, por meio do sistema SIGO, que havia em seu desfavor, um Mandado de Prisão expedido pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande.

O preso foi encaminhado e apresentado à Autoridade Policial plantonista na DEPAC CEPOL, onde houve o cumprimento formal do mandado. Em seguida, o foragido foi recolhido ao cárcere, permanecendo à disposição da Justiça.

