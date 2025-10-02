WhatsApp

Legislativo - MS

Em solene na Alems, Hashioka homenageia destaques da veterinária de Nova Andradina

02/10/2025 09h10
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Instituída pela Resolução 10/2025, a honraria tem por finalidade reconhecer o trabalho e o compromisso ético, técnico e científico dos médicos-veterinários
A noite de quarta-feira, 1º, na Assembleia Legislativa, foi dedicada aos profissionais médicos-veterinários que se destacaram por sua atuação em benefício da saúde e do bem-estar animal, da saúde pública, da produção agropecuária, do meio ambiente e do desenvolvimento científico no estado com a entrega da Medalha e o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo Professor Doutor Cláudio Martins Real.

Durante a sessão solene, o deputado estadual Roberto Hashioka (União) laureou duas personalidades que se destacam na área e atuam em Nova Andradina. Os homenageados do parlamentar foram o doutor Evandro Amaral Trachta, representado pela doutora Eliane Maria de Oliveira, professora aposentada da Universidade Estadual de Mato grosso do Sul (Uems), e Silva e doutora Simone Reis Pereira Muglia.

Instituída pela Resolução 10/2025, a honraria tem por finalidade reconhecer o trabalho e o compromisso ético, técnico e científico dos médicos-veterinários para o progresso da sociedade sul-mato-grossense. A medalha leva o nome de Professor Doutor Cláudio Martins Real em homenagem à sua contribuição exemplar como educador, pesquisador, empreendedor e defensor das causas veterinárias no Estado de Mato Grosso do Sul.

Currículo dos homenageados:

Doutora Simone Reis Pereira Muglia formou-se bacharel em Medicina Veterinária pela Universidade de Alfenas (MG). Foi sócia-proprietária da Clínica Veterinária Animal em Sumaré (SP) e na Clínica Veterinária Cães & Cia em Ponta Porã (MS), atuou como médica veterinária no Hospital Veterinário do Centro de Ensino Superior de Campo Grande (Uniderp) e na Clínica São Bernardo, também na capital de MS. De 2006 até a presente data, é concursada na Prefeitura Municipal de Nova Andradina como fiscal de vigilância sanitária, responsável pela fiscalização do setor de alimentos, agropecuárias, clínicas veterinárias e pet-shops.

Com mais de 30 anos de experiência na área, doutor Evandro Amaral Trachta e Silva, é cônsul honorário da República Tcheca no Mato Grosso do Sul, médico veterinário, doutor em Ciências Veterinárias, consultor técnico e comercial em defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (QBRN). Formado pela Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), seu doutorado se deu na Universidade de Brno, na República Tcheca. Pós-graduado em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais, em Cirurgia Experimental e em Oftalmologia Veterinária. O profissional é membro da Sociedade de Oftalmologia Veterinária do Leste Europeu (EESVO) e atual secretário da recém-criada Associação Brasileira de Oftalmologia Veterinária (Abraovet). Referência nacional nas áreas de cirurgia e oftalmologia veterinária, atua na realização de microcirurgias e no desenvolvimento de soluções inovadoras em saúde animal.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
