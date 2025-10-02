WhatsApp

Consulado da China acompanha liberação do corpo de arquiteto vítima de acidente aéreo em Aquidauana

A Polícia Científica reafirma seu compromisso com a sociedade sul-mato-grossense na prestação de serviços periciais com responsabilidade, ética e celeridade

02/10/2025 08h30
Por: Gabriela Rufino
Arquiteto que morreu em queda de avião em Aquidauana era um dos mais conhecidos do mundo - FOTO: ArchDaily
Arquiteto que morreu em queda de avião em Aquidauana era um dos mais conhecidos do mundo - FOTO: ArchDaily Leia mais em: https://correiodoestado.com.br/cidades/arquiteto-que-morreu-em-queda-de-aviao-em-aquidauana-era-um-dos-mais/454876/

Representantes do Consulado da China no Brasil estiveram, na tarde desta quarta-feira (1º), no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), em Campo Grande, para a retirada da declaração de óbito do arquiteto chinês Kongjian Yu, uma das vítimas do acidente aéreo ocorrido na semana passada no município de Aquidauana.

O procedimento foi acompanhado pela esposa da vítima, Ji Qingping, e pela filha, Yu Hope Hongmeng, que assinaram os documentos necessários para a conclusão dos trâmites legais e o encaminhamento do corpo à família. Os corpos das outras três vítimas, o piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros; o cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz; e o produtor e diretor Rubens Crispim Júnior, já haviam sido identificados e liberados anteriormente aos familiares.

O trabalho de identificação foi conduzido com agilidade, precisão técnica e respeito às vítimas. Marcelo Pereira de Barros e Luiz Fernando Ferraz foram identificados por exames de DNA, enquanto Rubens Crispim Júnior e Kongjian Yu foram reconhecidos por meio de exames necropapiloscópicos (confronto de impressões digitais).

A Polícia Científica reafirma seu compromisso com a sociedade sul-mato-grossense na prestação de serviços periciais com responsabilidade, ética e celeridade. Reitera ainda sua solidariedade aos familiares e amigos das vítimas, brasileiras e estrangeiras, bem como o respeito aos representantes consulares envolvidos no processo.

Com a liberação do corpo de Kongjian Yu, a Polícia Científica de Mato Grosso do Sul encerra oficialmente os trabalhos periciais relacionados ao acidente. Atendendo a um desejo expresso dos familiares, a Polícia Científica não divulgará imagens ou registros do atendimento.

