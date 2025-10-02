WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Mato Grosso do Sul

SES reforça importância da Saúde Única na formação de novos profissionais

Estudantes do Ensino Médio conheceram na Feira das Profissões como a Saúde Única integra cuidado com pessoas, animais e meio ambienteA SES (Secreta...

02/10/2025 05h50
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Estudantes do Ensino Médio conheceram na Feira das Profissões como a Saúde Única integra cuidado com pessoas, animais e meio ambiente

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) participou da Feira das Profissões da Unigran Capital, em Campo Grande, destacando para os estudantes do Ensino Médio a relevância da Saúde Única na formação de profissionais conscientes.

No estande do curso de Agronomia, a Coordenadoria de Saúde Única da SES apresentou como a aplicação prática desse conceito contribui para a proteção da saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente, despertando o interesse dos jovens e mostrando o impacto real da atuação profissional.

“Quando o futuro profissional compreende, desde a formação, a responsabilidade de atuar de forma consciente, avançamos não apenas na preservação do ambiente e da saúde animal, mas também na promoção da saúde coletiva. Essa visão integrada chamou a atenção dos estudantes, que muitas vezes não associam a formação acadêmica ao cuidado com a saúde”, destacou Danila Frias, Coordenadora de Saúde Única da SES.

Realizada na última semana, a Feira das Profissões reuniu centenas de alunos dos terceiros anos de escolas públicas e privadas da Capital. Além de conhecer diferentes áreas de conhecimento, os participantes tiveram contato direto com profissionais e docentes, ampliando a compreensão sobre oportunidades de carreira e seu impacto na sociedade.

Com a participação na iniciativa, a SES reforça seu compromisso em estimular escolhas conscientes e promover a conscientização sobre o conceito de Saúde Única, valorizando a integração entre educação, ciência e saúde em Mato Grosso do Sul.

Saúde Única é modelo pioneiro

Reconhecido internacionalmente pela Universidade de Córdoba, na Colômbia, Mato Grosso do Sul se tornou referência na adoção do modelo de Saúde Única, abordagem que integra saúde humana, animal e ambiental de forma interdependente. Essa conquista reforça o protagonismo do estado na construção de políticas públicas inovadoras e na difusão de boas práticas voltadas para a promoção da saúde coletiva.

A estruturação do modelo em MS foi consolidada em 2023, com a criação da CSU (Coordenadoria de Saúde Única) no organograma da SES, por meio do Decreto nº 16.232. A iniciativa fortaleceu a governança, a integração entre áreas e a capacidade de resposta da gestão estadual diante de desafios complexos, consolidando o estado como exemplo no cenário nacional e internacional.

Danúbia Burema, Comunicação SES
Fotos: Divulgação 

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul é referência nacional com linha completa de tratamento para fibrose cística
© José Cruz/Agência Brasil Padilha determina notificação de suspeitas de intoxicação por metanol
© José Cruz/Agência Brasil Padilha determina notificação de casos de intoxicação por metanol
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
38°
Tempo nublado Máxima: 36° - Mínima: 20°
38°

Sensação

0.45 km/h

Vento

24%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 37 minutos Proposta inclui Dia Internacional das Meninas no calendário brasileiro
Há 37 minutos Fundesporte firma parceria com faculdade para oferecer atendimento psicológico gratuito a atletas
Há 37 minutos Zeca apresenta moção de aplauso a Lula por lei que garante avanços à agricultura familiar
Há 2 horas Comissão mista vota na terça a MP que tributa aplicações financeiras
Há 2 horas Comissão de Turismo aprova criação do Disque Turista
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque Além disso, ela foi conquistada pela tranquilidade do local. “A conexão com a natureza e a calmaria do lugar, sem tanta criminalidade”
2
Há 5 dias STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
3
Há 7 dias ‘Careca do INSS’ não responde perguntas de relator, mas nega participar de fraude
4
Há 5 dias Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
5
Há 5 dias INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados