SES reforça importância da Saúde Única na formação de novos profissionais

Estudantes do Ensino Médio conheceram na Feira das Profissões como a Saúde Única integra cuidado com pessoas, animais e meio ambiente

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) participou da Feira das Profissões da Unigran Capital, em Campo Grande, destacando para os estudantes do Ensino Médio a relevância da Saúde Única na formação de profissionais conscientes.

No estande do curso de Agronomia, a Coordenadoria de Saúde Única da SES apresentou como a aplicação prática desse conceito contribui para a proteção da saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente, despertando o interesse dos jovens e mostrando o impacto real da atuação profissional.

“Quando o futuro profissional compreende, desde a formação, a responsabilidade de atuar de forma consciente, avançamos não apenas na preservação do ambiente e da saúde animal, mas também na promoção da saúde coletiva. Essa visão integrada chamou a atenção dos estudantes, que muitas vezes não associam a formação acadêmica ao cuidado com a saúde”, destacou Danila Frias, Coordenadora de Saúde Única da SES.

Realizada na última semana, a Feira das Profissões reuniu centenas de alunos dos terceiros anos de escolas públicas e privadas da Capital. Além de conhecer diferentes áreas de conhecimento, os participantes tiveram contato direto com profissionais e docentes, ampliando a compreensão sobre oportunidades de carreira e seu impacto na sociedade.

Com a participação na iniciativa, a SES reforça seu compromisso em estimular escolhas conscientes e promover a conscientização sobre o conceito de Saúde Única, valorizando a integração entre educação, ciência e saúde em Mato Grosso do Sul.

Saúde Única é modelo pioneiro

Reconhecido internacionalmente pela Universidade de Córdoba, na Colômbia, Mato Grosso do Sul se tornou referência na adoção do modelo de Saúde Única, abordagem que integra saúde humana, animal e ambiental de forma interdependente. Essa conquista reforça o protagonismo do estado na construção de políticas públicas inovadoras e na difusão de boas práticas voltadas para a promoção da saúde coletiva.

A estruturação do modelo em MS foi consolidada em 2023, com a criação da CSU (Coordenadoria de Saúde Única) no organograma da SES, por meio do Decreto nº 16.232. A iniciativa fortaleceu a governança, a integração entre áreas e a capacidade de resposta da gestão estadual diante de desafios complexos, consolidando o estado como exemplo no cenário nacional e internacional.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: Divulgação