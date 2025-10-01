Polícia Militar presta homenagem de despedida ao militar de Coxim

Coxim (MS) – A manhã desta quarta-feira foi marcada por comoção e homenagens em Coxim, quando a Polícia Militar, familiares, amigos e a comunidade se despediram do Sargento Andrade, que dedicou 37 anos de sua vida à corporação em Coxim.

O cortejo fúnebre percorreu as principais ruas e avenidas do município, passando em frente ao 5º Batalhão de Polícia Militar e ao Fórum de Coxim, locais onde o militar atuou durante sua carreira. Diversas viaturas das forças de segurança, além de carros e motos de amigos e familiares, acompanharam o trajeto. O sepultamento ocorreu no cemitério da Vila Bela, onde o sargento recebeu honras militares, salva de tiros e intensos aplausos como último gesto de respeito e reconhecimento.

A trajetória do Sargento Andrade é marcada por coragem, comprometimento e dedicação exemplar à segurança pública. Grande parte de sua carreira foi construída em Coxim, onde integrou a equipe da Rotai (atual Força Tática) e se destacou como um policial leal, respeitado e admirado por seus colegas de farda e pela população.

Natural de Presidente Venceslau (SP), Andrade iniciou sua vida militar no Exército Brasileiro na Cidade de Jardim-MS. Em 1986 mudou-se para Campo Grande e, dois anos depois, foi transferido para Coxim, cidade onde consolidou sua carreira na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS). Ao longo dos anos, também serviu em São Gabriel do Oeste e Alcinópolis, até fixar definitivamente sua história profissional e pessoal em Coxim.

Foi em Coxim que Andrade construiu sua vida familiar. Ao lado da esposa, com quem compartilhou uma relação de amor e companheirismo, criou seus cinco filhos, permanecendo casado até seus últimos dias.

A despedida do Sargento Andrade deixa uma lacuna na corporação e na comunidade, mas sua memória permanecerá como exemplo de honra, lealdade e dedicação à missão de proteger e servir.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM