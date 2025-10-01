WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar presta homenagem de despedida ao militar de Coxim

Coxim (MS) – A manhã desta quarta-feira foi marcada por comoção e homenagens em Coxim, quando a Polícia Militar, familiares, amigos e a comunidade ...

01/10/2025 21h05
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS) – A manhã desta quarta-feira foi marcada por comoção e homenagens em Coxim, quando a Polícia Militar, familiares, amigos e a comunidade se despediram do Sargento Andrade, que dedicou 37 anos de sua vida à corporação em Coxim.

O cortejo fúnebre percorreu as principais ruas e avenidas do município, passando em frente ao 5º Batalhão de Polícia Militar e ao Fórum de Coxim, locais onde o militar atuou durante sua carreira. Diversas viaturas das forças de segurança, além de carros e motos de amigos e familiares, acompanharam o trajeto. O sepultamento ocorreu no cemitério da Vila Bela, onde o sargento recebeu honras militares, salva de tiros e intensos aplausos como último gesto de respeito e reconhecimento.

A trajetória do Sargento Andrade é marcada por coragem, comprometimento e dedicação exemplar à segurança pública. Grande parte de sua carreira foi construída em Coxim, onde integrou a equipe da Rotai (atual Força Tática) e se destacou como um policial leal, respeitado e admirado por seus colegas de farda e pela população.

Natural de Presidente Venceslau (SP), Andrade iniciou sua vida militar no Exército Brasileiro na Cidade de Jardim-MS. Em 1986 mudou-se para Campo Grande e, dois anos depois, foi transferido para Coxim, cidade onde consolidou sua carreira na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS). Ao longo dos anos, também serviu em São Gabriel do Oeste e Alcinópolis, até fixar definitivamente sua história profissional e pessoal em Coxim.

Foi em Coxim que Andrade construiu sua vida familiar. Ao lado da esposa, com quem compartilhou uma relação de amor e companheirismo, criou seus cinco filhos, permanecendo casado até seus últimos dias.

A despedida do Sargento Andrade deixa uma lacuna na corporação e na comunidade, mas sua memória permanecerá como exemplo de honra, lealdade e dedicação à missão de proteger e servir.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende homem por descumprir medida protetiva por crimes sexuais contra filhas menores de idade em Laguna Carapã
Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou 21 matérias na reunião realizada no plenarinho Nelito Câmara CCJR aprova projetos de lei que garantem proteção à infância e segurança de PCDs
© Joédson Alves/Agência Brasil Cadastro reserva do CPNU1 será chamado muito em breve, diz ministra
Nioaque, MS
Atualizado às 21h05
22°
Tempo nublado Máxima: 34° - Mínima: 22°
22°

Sensação

2.04 km/h

Vento

78%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 7 minutos Motta pede apoio do Itamaraty a brasileiros capturados em flotilha rumo a Gaza
Há 7 minutos Câmara aprova projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês
Há 7 minutos Isenção do Imposto de Renda será alívio direto no bolso de milhões de trabalhadores, diz Motta
Há 1 hora Vai à Câmara projeto que inclui violência digital contra mulher na Lei Maria da Penha
Há 1 hora Ministro da Controladoria Geral da União fala à CPMI do INSS nesta quinta-feira
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque Além disso, ela foi conquistada pela tranquilidade do local. “A conexão com a natureza e a calmaria do lugar, sem tanta criminalidade”
2
Há 4 dias STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
3
Há 4 dias Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
4
Há 6 dias ‘Careca do INSS’ não responde perguntas de relator, mas nega participar de fraude
5
Há 4 dias INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados