Polícia Civil prende homem por descumprir medida protetiva por crimes sexuais contra filhas menores de idade em Laguna Carapã

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na tarde de ontem (30), agentes da Delegacia de Polícia Civil de Laguna Carapã, em ação conjunta de apoio à Delegacia de Polícia Civil de Glória de Dourados, deram cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã, em desfavor de W.S.F.

A prisão preventiva foi decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência. O investigado foi localizado em uma propriedade rural no sentido de Ponta Porã, após informações sobre seu paradeiro terem sido repassadas pela Delegacia de Glória de Dourados, onde tramita inquérito policial por crimes sexuais praticados contra suas próprias filhas menores de idade.

A genitora das vítimas, ao tomar conhecimento dos abusos, procurou a Polícia Civil na cidade de Deodápolis para registrar a ocorrência. Durante as investigações, foi instaurado inquérito policial em Glória de Dourados, onde, na última semana, foi realizado o depoimento especial das vítimas, procedimento essencial para a colheita de provas em crimes dessa natureza, garantindo a proteção e redução de danos às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.

Com base nas investigações e nas provas produzidas, o Ministério Público requereu e obteve junto ao Poder Judiciário a decretação da prisão preventiva do investigado, que descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor das vítimas.

O investigado foi encaminhado à DEPAC/DDOS, onde permanece à disposição da Justiça.