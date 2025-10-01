WhatsApp

Merlong Solano diz que reforma do Imposto de Renda alia justiça social com tributária

A reforma do Imposto de Renda é o único item da pauta do Plenário Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (1º)

01/10/2025 18h59
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O vice-presidente da comissão especial que analisou a reforma do Imposto de Renda ( PL 1087/25 ), deputado Merlong Solano (PT-PI), prevê uma longa discussão sobre o texto no Plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (1º). Mesmo assim, ele está confiante na aprovação do relatório do deputado Arthur Lira (PP-AL).

Em entrevista à Rádio Câmara , horas antes da votação, Merlong afirmou que o parecer de Lira mantém a essência da proposta do governo: garantir justiça tributária, isentando quem ganha menos e cobrando mais de quem tem renda maior.

Comparação
“Usei dados oficiais da Receita Federal. O 1% mais rico tem uma carga efetiva de imposto pago de apenas 4,2%. O 0,01% mais rico só tem uma carga efetiva de 1,7%", comparou Merlong.

"É uma injustiça muito grande. E do modo como o projeto está construído, ele só determina que as faixas de alta renda paguem pelo menos 10% de imposto efetivo. É apenas um projeto que junta responsabilidade social com justiça tributária,” defendeu.

A proposta de reforma do Imposto de Renda é o único item da pauta do Plenário desta quarta-feira.

